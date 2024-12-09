Что сейчас происходит в Сирии? Сирийские вооруженные группировки взяли под полный контроль территорию, где расположены военные базы РФ
Сирийские антиправительственные группировки полностью контролируют провинцию Латакия, где расположены российские военные базы, сообщил источник российского госагентства ТАСС.
Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме“, — сказал он.
Боевики антиправительственных группировок 8 декабря вошли в Дамаск и объявили о свержении президента Сирии Башара Асада. Подтвержденной информации о местонахождении Асада нет, но источники российских госагентств заявили, что он находится в Москве.
Власти РФ на протяжении многих лет оказывали поддержку Башару Асаду, в том числе и военную. Россия построила в Сирии авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. После падения режима Асада источники, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины утверждали, что военные РФ выводят корабли с базы в Тартусе и вывозят самолетами вооружение и военную технику с авиабазы Хмеймим. Официально власти РФ вывод баз по состоянию на утро 9 декабря не подтверждали.
В свою очередь Meduza сообщает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана была информация о возможном наступлении антиправительственных группировок в Сирии. Его слова приводит агентство Tasnim.
Аракчи утверждает, что эти данные Иран передал властям Сирии.
„Удивительной была неспособность сирийской армии дать отпор, а также, скорость развития событий, которая была неожиданной“, — заявил министр.
По его словам, сам бывший президент Сирии Башар Асад „был удивлен тем, как действует его собственная армия“. „Было понятно, что в самой Сирии нет правильного анализа. Я думаю, что сирийская армия оказалась в плену психологической войны“, — сказал Аракчи.
Reuters со ссылкой на источники пишет, что сирийские антиправительственные силы еще полгода назад уведомили власти Турции о планах крупномасштабного наступления. Агентство отмечает, что антиправительственные группировки не могли начать действовать, не уведомив Анкару, которая „была главной поддержкой сирийской оппозиции с первых дней войны“ в стране.
Уведомив о своих планах Турцию, лидеры группировок сочли, что „получили молчаливое одобрение“ Анкары на дальнейшие действия.
Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз заявил 8 декабря, что Анкара не причастна к наступлению антиправительственных группировок и не давала своего одобрения.
Боевики антиправительственных группировок вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря и объявили о свержении президента Сирии Башара Асада. После свержения режима Асада территория Сирии оказалась под властью нескольких группировок. Коалиция исламистов „Хайят Тахрир аш-Шам“ и их союзники начали наступление на севере Сирии в конце ноября и за несколько дней захватили почти все крупнейшие города страны.
Вечером 8 декабря ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. По словам собеседника агентства, Россия предоставила им убежище.