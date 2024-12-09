Что сейчас происходит в Сирии? Сирийские вооруженные группировки взяли под полный контроль территорию, где расположены военные базы РФ

Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме“, — сказал он.

Боевики антиправительственных группировок 8 декабря вошли в Дамаск и объявили о свержении президента Сирии Башара Асада. Подтвержденной информации о местонахождении Асада нет, но источники российских госагентств заявили, что он находится в Москве.

Власти РФ на протяжении многих лет оказывали поддержку Башару Асаду, в том числе и военную. Россия построила в Сирии авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. После падения режима Асада источники, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины утверждали, что военные РФ выводят корабли с базы в Тартусе и вывозят самолетами вооружение и военную технику с авиабазы Хмеймим. Официально власти РФ вывод баз по состоянию на утро 9 декабря не подтверждали.

В свою очередь Meduza сообщает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана была информация о возможном наступлении антиправительственных группировок в Сирии. Его слова приводит агентство Tasnim.

Аракчи утверждает, что эти данные Иран передал властям Сирии.

„Удивительной была неспособность сирийской армии дать отпор, а также, скорость развития событий, которая была неожиданной“, — заявил министр.

По его словам, сам бывший президент Сирии Башар Асад „был удивлен тем, как действует его собственная армия“. „Было понятно, что в самой Сирии нет правильного анализа. Я думаю, что сирийская армия оказалась в плену психологической войны“, — сказал Аракчи.