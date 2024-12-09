Politico: В 2021 году Каллас выступила против идеи Меркель пригласить Путина на саммит в Брюссель

Статья начинается с ранее не публиковавшейся истории о том, как перед началом новой российской агрессии Ангела Меркель хотела пригласить Владимира Путина в Брюссель на саммит, который состоялся в октябре 2021 года. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, но один из европейских лидеров не поддержал идею могущественного немецко-французского тандема.

Этим лидером была Кая Каллас, которая якобы поинтересовалась, какую тему и с какой целью планируется обсудить во время встречи в верхах. Она также заявила, что Путину нельзя доверять, что нет никакого смысла договариваться с ним или идти на уступки. Меркель отказалась от своего предложения и покинула помещение. Как говорят, Макрон, удивленный случившимся, спросил у Каллас, уверена ли она, что ей не придется на следующий день покинуть свой пост. Когда Россия начала вторжение, Каллас не преминула напомнить коллегам, что она была права, когда говорила о том, что не стоит приглашать Путина.

Как отмечают источники, главная задача Каллас на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике заключается в том, чтобы дать понять, что ее интересует не только одна тема. Как иронично заметил в начале этого года один из европейских дипломатов, если спросить у Каллас, где находится Африка, она, возможно, ответит, что на юге от России.

В то же время дипломаты из десяти разных стран заявили изданию, что возлагают надежды на Каллас отчасти потому, что ее престарелый предшественник Жосеп Боррель слишком занизил ожидания. Среди прочего, они посетовали, что заседания под председательством Борреля были долгими, на них слишком много говорилось, и проходили они по заранее определенному сценарию, в то время как Каллас предпочитает спонтанные идеи и сосредоточенность на стратегических вопросах. „Каллас — это глоток свежего воздуха“, — сказал министр иностранных дел одной из западноевропейских стран.

В статье приводятся также высказывания о Кае Каллас ее брата Юло Калласа, Стена Луйга, который работал с ней в пору ее адвокатской деятельности, и министра обороны Ханно Певкура.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить