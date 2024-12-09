Израиль воспользовался неразберихой, возникшей после падения Асада, чтобы захватить новый кусок Сирии

Сирийские войска покинули свои позиции в провинции Кунейтра в субботу.

Израиль оправдал этот шаг аннулированием мирного соглашения после падения правительства Башара Асада. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, страна не позволит никаким враждебным силам обосноваться на границе Израиля. Армия сообщила жителям пяти местных деревень, что им разрешили „пока“ оставаться в своих домах.

Начальник штаба армии генерал-лейтенант Херци Халеви заявил, что Израиль „разместил войска на сирийской территории“, подтвердив, что военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах. Выступая перед новобранцами бригады „Голани“, Халеви сказал, что Армия обороны Израиля теперь сражается на четырех аренах — на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Ливане, и, начиная с этого момента, в Сирии.

Вместе с этим ЦАХАЛ объявил о переброске сухопутных и воздушных сил в сектор Голанских высот „с учетом оценки ситуации и в рамках повышения готовности“. Оборонные ведомства также были мобилизованы в тылу. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что армия разместила силы „в буферной зоне и в нескольких других местах, необходимых для ее обороны“, но во внутренние события в Сирии вмешиваться не намерена.

Нетаньяху назвал падение режима Асада историческим днем ​​и заявил, что оно представляет как большие возможности, так и опасности для Израиля. По словам премьер-министра, падение диктатора стало прямым результатом ударов Израиля по ослаблению Хезболлы и Ирана. Среди прочего он выразил мнение, что падение Асада может способствовать освобождению заложников в секторе Газа. „Мы протягиваем мирную руку всем, кто живет по другую сторону границы в Сирии - друзам, курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем“, - добавил Нетаньяху.

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил после разговора с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, что он подчеркнул важность защиты курдского меньшинства Сирии, поскольку сирийские курды все еще подвергаются нападениям.

Израиль оккупировал Голанские высоты в 1967 году во время Шестидневной войны и объявил эту стратегически полезную территорию своей собственностью в 1981 году. В 2019 году правительство США было единственной иностранной страной, признавшей этот шаг.

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