Многие жители Эстонии защитились от серьезного заболевания еще до наступления пика сезона эпидемии гриппа
По сравнению с прошлогодним сезоном вирусных заболеваний, осведомленность жителей Эстонии о сохранении здоровья в этом году осталась стабильной. Согласно данным Департамента здоровья до наступления пика сезона вирусных заболеваний около 95 тысяч человек из группы риска были привиты от вируса гриппа.
Люди, не входящие в группу риска, стали еще активнее защищаться от тяжелых заболеваний по сравнению с предыдущим вирусным сезоном. Платной вакцинацией воспользовалось на 50 процентов больше людей, чем в прошлом году.
За прошедший вирусный сезон в Эстонии вирусом гриппа заболело около 35 000 человек. „Больше всего в защите от гриппа нуждаются группы риска – дети в возрасте до 7 лет, беременные женщины, люди в возрасте старше 60 лет, а также несовершеннолетние, у которых повышен риск возникновения осложнений и тяжелого течения заболевания из-за состояния их здоровья. Вакцинация бесплатна для людей из групп риска по гриппу.
„Данное заболевание представляет наибольшую угрозу именно для людей из группы риска, особенно пожилых людей и маленьких детей. Маленькие дети могут переносить грипп очень тяжело, потому что их иммунная система еще не научилась бороться с вирусом. У пожилых людей грипп также может спровоцировать обострение других болезней – особенно хронических заболеваний сердца, органов дыхательной и сосудистой системы“, – подчеркивает главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер. Поствакцинальная защита в организме формируется в течение 2–3 недель после проведения защитной инъекции. „Если пройти вакцинацию еще в начале сезона, иммунитет будет защищать вас в период интенсивного распространения вируса. По сравнению с прошлогодним вирусным сезоном, в этом году еще не настал этап резкого роста заболеваемости. Поэтому сейчас самое правильное время сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких от тяжелых последствий заболевания, особенно перед началом продолжительных праздников“, – добавила Юлия Геллер.
Вакцинацию можно пройти в центрах семейной медицины, во многих аптеках и вакцинационных кабинетах медицинских учреждений по всей Эстонии. Подходящий вам пункт вакцинации рядом с домом можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/lähen-vaktsineerima.
„Мы рады констатировать, что жители Эстонии все больше заботятся о своем здоровье и активно занимаются профилактикой заболевания гриппом или его тяжелых форм, проходя вакцинацию от вируса гриппа. Здесь следует упомянуть и об оказателях услуг по вакцинации - центры семейных врачей, аптеки и медицинские учреждения проделали эффективную работу и заблаговременно заказали вакцины от гриппа“, – рассказала руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Яэ. В возрастной группе 0–7 лет самый высокий охват вакцинацией наблюдается в Тартумаа, а в возрастной группе старше 60 лет – на Хийумаа и Йыгевамаа.
„При желании прививку от коронавируса можно сделать одновременно с вакцинацией от гриппа. Если человек принадлежит к группе риска по COVID-19, ему гарантирована бесплатная вакцина“, — добавляет Яэ.
„Перед сезоном отпусков я призываю людей обязательно защитить себя с помощью прививок. Таким образом мы защищаем не только себя, но и своих близких, которые входят в группу риска – бабушек и дедушек, маленьких детей, беременных женщин. Приятно встречать Рождество всей семьей, но никому из нас не хотелось бы, чтобы это положило начало распространению инфекционного заболевания внутри семьи. Вакцинацию можно пройти быстро и удобно в аптеках, это можно сделать и во время похода за подарками. Аптека зачастую является ближайшим и удобным местом для вакцинации“, — напоминает всем глава Союза провизорских аптек Эстонии Ли Роотсланэ. Записаться на вакцинацию в аптеке можно на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.
Обратите внимание!
Помимо обычных возможностей для вакцинации, прививку от гриппа и COVID-19 можно сделать в следующих центрах:
В Таллинне 10 декабря, с 13:00 до 16:00 в Социальном центре Ласнамяэ
В Ида-Вирумаа 13 декабря с 16:00 до 17:00 в торговом центре в Кохтла-Ярве в Торговом центре Вирониа
В Таллинне 8 января с 11:00 до 16:00 в центре Линдакиви.
В случае заболевания нужно:
По возможности избегайте близкого контакта с другими людьми, особенно с людьми, входящими в группу риска;
Отдыхайте и пейте достаточное количество жидкости (желательно обычной воды);
Для облегчения симптомов (повышенной температуры, кашля, головной и мышечной боли и т. д.) используйте лекарства, отпускаемые без рецепта, которые можно приобрести в аптеке.
Если симптомы ухудшаются, обратитесь к семейному врачу.
Дополнительную информацию о вирусе гриппа можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/gripp.