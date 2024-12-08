Келли Сильдару, перенесшая вторую операцию на колене: иногда жизнь кажется несправедливой, но я не из тех, кто легко сдается

В воскресенье вечером Келли Сильдару поделилась фотографиями из своей больничной палаты и написала в Instagram о трудности принятия необходимости пройти реабилитацию после травмы. „Невероятно трудно смириться с тем, что мне придется проходить этот процесс восстановления заново. После такой долгой и сложной реабилитации, когда я так много работала, еще больше тренировалась и показала лучшие результаты в своей жизни, это особенно тяжело“, — отметила спортсменка.

Сильдару также выразила сожаление из-за того, что только начала чувствовать себя уверенно на лыжах. Больше всего мне больно от того, что я наконец-то начала чувствовать себя хорошо и уверенно на лыжах - я была так рада снова участвовать в соревнованиях“, — добавила она.

Однако Келли уверена в своем восстановлении и будущем возвращении в спорт: „Хотя очередной год реабилитации кажется непростым, я знаю, что уже справлялась с этим раньше и справлюсь снова. Я живу одним днём и фокусируюсь на позитивных моментах. Я не из тех, кто сдаётся, так что вскоре вы снова увидите меня на лыжных склонах. Иногда жизнь просто кажется такой несправедливой“.

Келли Сильдару уже сталкивалась с травмами передней крестообразной связки в своей карьере. В 2017 году она повредила левое колено на соревнованиях в Новой Зеландии, и восстановление заняло почти год. В январе 2023 года Сильдару снова повредила переднюю крестообразную связку, на этот раз правого колена, а также пострадал мениск. Процесс восстановления был длительным и продолжался 1,5 года.

Келли Сильдару на зимних Олимпийских играх в Пекине завоевала бронзовую медаль в слоупстайле и четвертое место в хаф-пайпе.

22 октября в Таллине прошла премьера документального фильма о знаменитой эстонской фристайлистке Келли Силдару, названного „Келли: Чужая мечта“ (Kelly: kellegi teise unistus).