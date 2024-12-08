Келли Сильдару, перенесшая вторую операцию на колене: иногда жизнь кажется несправедливой, но я не из тех, кто легко сдается
Бронзовый призёр Олимпийских игр Келли Сильдару получила травму передней крестообразной связки левого колена 23 ноября во время разминки на этапе Кубка мира по фристайлу в австрийском Штубае. 22-летней спортсменке была проведена операция, и она уже приступила к процессу восстановления.
В воскресенье вечером Келли Сильдару поделилась фотографиями из своей больничной палаты и написала в Instagram о трудности принятия необходимости пройти реабилитацию после травмы. „Невероятно трудно смириться с тем, что мне придется проходить этот процесс восстановления заново. После такой долгой и сложной реабилитации, когда я так много работала, еще больше тренировалась и показала лучшие результаты в своей жизни, это особенно тяжело“, — отметила спортсменка.
Сильдару также выразила сожаление из-за того, что только начала чувствовать себя уверенно на лыжах. Больше всего мне больно от того, что я наконец-то начала чувствовать себя хорошо и уверенно на лыжах - я была так рада снова участвовать в соревнованиях“, — добавила она.
Однако Келли уверена в своем восстановлении и будущем возвращении в спорт: „Хотя очередной год реабилитации кажется непростым, я знаю, что уже справлялась с этим раньше и справлюсь снова. Я живу одним днём и фокусируюсь на позитивных моментах. Я не из тех, кто сдаётся, так что вскоре вы снова увидите меня на лыжных склонах. Иногда жизнь просто кажется такой несправедливой“.
Келли Сильдару уже сталкивалась с травмами передней крестообразной связки в своей карьере. В 2017 году она повредила левое колено на соревнованиях в Новой Зеландии, и восстановление заняло почти год. В январе 2023 года Сильдару снова повредила переднюю крестообразную связку, на этот раз правого колена, а также пострадал мениск. Процесс восстановления был длительным и продолжался 1,5 года.
Келли Сильдару на зимних Олимпийских играх в Пекине завоевала бронзовую медаль в слоупстайле и четвертое место в хаф-пайпе.
22 октября в Таллине прошла премьера документального фильма о знаменитой эстонской фристайлистке Келли Силдару, названного „Келли: Чужая мечта“ (Kelly: kellegi teise unistus).
Фильм „Келли: Чужая мечта“ рассказывает историю молодой эстонской фристайлистки Келли Силдару, которая в 13 лет выиграла золото Всемирных экстремальных игр (X Games) в слоупстайле — одном из самых опасных видов спорта в лыжном фристайле. Несмотря на невероятные успехи, путь Келли прерывается травмой, из-за которой она не смогла поехать на Олимпийские игры, которые должны были стать важным этапом в ее рекордной карьере. Фильм также раскрывает тайны и скрытые аспекты ее пути к успеху.