08.12.2024, 13:37
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: команда „Виймси“ обыграл „Латвийский университет“, одержав третью победу в сезоне
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 8 декабря, в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Виймси“ в домашнем матче команду „Латвийского университета“ со счетом 87:77. Видеообзор и матч в записи видят все подписчики Delfi.
„Виймси“ продемонстрировал уверенное нападение в первой половине матча, завершив её со счётом 51:40, реализовав 16 из 17 двухочковых бросков и 13 из 14 штрафных. Хотя во второй половине команда утратила прежний импульс, её эффективность осталась впечатляющей: 27 из 36 двухочковых бросков (75%) и 21 из 23 штрафных (91%) за всю игру.
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