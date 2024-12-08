ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: команда „Виймси“ обыграл „Латвийский университет“, одержав третью победу в сезоне

„Виймси“ продемонстрировал уверенное нападение в первой половине матча, завершив её со счётом 51:40, реализовав 16 из 17 двухочковых бросков и 13 из 14 штрафных. Хотя во второй половине команда утратила прежний импульс, её эффективность осталась впечатляющей: 27 из 36 двухочковых бросков (75%) и 21 из 23 штрафных (91%) за всю игру.