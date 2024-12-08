08.12.2024, 12:49
МАТЧ В ЗАПИСИ | „Пярну“ прервал 5-матчевую победную серию, проиграв действующему чемпиону Балтийской волейбольной лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 8 декабря, в матче Балтийской волейбольной лиги „Пярну“ уступил действующему чемпиону турнира — команде „Сельвер/ТалТех“ со счетом 1:3 (25:23; 22:25; 19:25; 22:25). Матч в записи видят все подписчики Delfi.
В первой партии матча команда „Пярну“ одержала победу со счётом 25:23. Однако „Сельвер/ТалТех“ перехватил инициативу, выиграв вторую и третью партии со счётом 25:22 и 25:19 соответственно. Четвёртая партия также завершилась в пользу „Сельвер/ТалТех“ со счётом 25:22.
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