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08.12.2024, 12:49

МАТЧ В ЗАПИСИ | „Пярну“ прервал 5-матчевую победную серию, проиграв действующему чемпиону Балтийской волейбольной лиги

 
„Сельвер/ТалТех“
„Сельвер/ТалТех“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В воскресенье, 8 декабря, в матче Балтийской волейбольной лиги „Пярну“ уступил действующему чемпиону турнира — команде „Сельвер/ТалТех“ со счетом 1:3 (25:23; 22:25; 19:25; 22:25). Матч в записи видят все подписчики Delfi.

В первой партии матча команда „Пярну“ одержала победу со счётом 25:23. Однако „Сельвер/ТалТех“ перехватил инициативу, выиграв вторую и третью партии со счётом 25:22 и 25:19 соответственно. Четвёртая партия также завершилась в пользу „Сельвер/ТалТех“ со счётом 25:22.

Команды недавно встречались в полуфинале Кубка Эстонии. В ответном матче, который состоялся в пятницу, „Пярну“ одержал победу со счётом 3:1. В первом полуфинальном матче „Пярну“ также выиграл с результатом 3:0. В рамках Балтийской волейбольной лиги эти команды уже встречались, и в том матче также победу одержал „Пярну“ с результатом 3:1.

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