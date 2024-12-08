В Южной Корее арестован бывший министр обороны Ким Ён Хён

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён арестован по распоряжению прокуратуры, сообщает DW. В отношении него расследуется дело о госизмене, сообщило южнокорейское информагентство „Ренхап“ в воскресенье, 8 декабря.

65-летний Ким Ён Хён, подавший в отставку 4 декабря, был открытым сторонником решения президента о введении в Южной Корее военного положения. Согласно некоторым данным, именно Ким был инициатором этого решения.

Вечером 3 декабря президент Юн Сок Ёль неожиданно ввел в Южной Корее военное положение, но уже через несколько часов, на фоне мощного политического сопротивления, отменил его. Это был первый случай введения военного положения в Южной Корее со времени перехода страны к демократии в конце 1980-х годов.

7 декабря в парламенте неудачей завершилась попытка оппозиции запустить процедуру импичмента против президента. Незадолго до голосования почти все депутаты правящей партии покинули пленарное заседание, чтобы бойкотировать его. В итоге в голосовании приняли участие лишь 195 из 300 парламентариев, и запрос оппозиции не набрал необходимого кворума - не хватило всего пяти голосов.

В результате Юн Сок Ёль пока остается на посту главы государства. В то же время общественное давление на президента, по всей видимости, сохранится на высоком уровне и в ближайшие дни. Вечером 7 декабря перед зданием парламента собрались около 100 000 человек, требуя отставки президента. Оппозиция обвиняет Юн Сок Ёля в нарушении конституции.

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