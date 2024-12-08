ВИДЕО | Сирийские боевики вошли в Дамаск. Командование сирийской армии заявило офицерам, что правление Асада закончилось

Командование сирийской армии заявило офицерам, что правление Башара Асада закончилось, рассказал агентству сирийский офицер после наступление боевиков. Подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска, передает „Медуза“. При этом сирийская армия заявила, что продолжает операции против „террористических групп“ в городах Хама и Хомс, а также в сельской местности Дераа.

Сирийские боевики заявили, что Дамаск „сейчас свободен от Асада“. Выступая с первым заявлением по сирийскому телевидению, представители вооруженных группировок заявили, что покончили с 24-летним авторитарным правлением Башара Асада.

Башар Асад вечером 7 декабря вылетел на самолете из Дамаска в неизвестном направлении, рассказали Reuters два высокопоставленных армейских офицера.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Он остается в Дамаске.

По словам очевидцев, тысячи людей собрались на главной площади в Дамаске, скандируя „Свободу!“.

Сирийские боевики получили приказ не приближаться к государственным учреждениям, которые будут оставаться под контролем премьер-министра Сирии до их официальной передачи.

Боевики освободили тысячи заключенных из военной тюрьмы Седная на окраине Дамаска.

Международный аэропорт Дамаска перестал принимать и отправлять рейсы, сотрудников аэропорта эвакуировали.

Сирийские боевики выступили по телевидению и сообщили, что свергли „тирана“ Асада

Сирийские вооруженные группировки выступили с первым заявлением по телевидению Сирии после того, как вошли в Дамаск утром 8 декабря, сообщает AFP. В эфире телевидения появилась группа мужчин, один из них зачитал заявление, пишет Accociated Press.

Представитель боевиков заявил, что вооруженные группировки свергли „тирана“ Башара Асада. Представитель боевиков добавил, что они освободили всех „несправедливо задержанных“ при Асаде