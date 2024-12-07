ВИДЕО | Нотр-Дам де Пари вновь открывается. На церемонии присутствуют Дональд Трамп и Владимир Зеленский

„Среди прочих и президент Эстонии Алар Карис. Всего на мероприятии в Париже присутствуют высокие представители около 50 стран.“

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Программа праздничного концерта частично была обнародована заранее. Так, в программе двухчасового концерта выступление канадского певца Гару (Garou), известного своей ролью Квазимодо в мюзикле „Нотр-Дам де пари“ по мотивам романа Гюго. По данным France.info и RMC, Гару исполнит песни Belle и Le Temps des Cathédrales.

Сам концерт записывался заранее в минувшую пятницу из-за сложных погодных условий. Трансляция начнется в 21:30 по местному времени. Несмотря на оцепление, журналистам и очевидцам удалось услышать многие имена, которые хранились в секрете. Среди них — американский певец Фаррелл Уильямс (Pharrell Williams), который вместе с хором из 70 человек исполнит свой хит Happy. Стоит напомнить, что знаменитый исполнитель и музыкальный продюсер является креативным директором люксового бренда Louis Vuitton. Концерн LVMH, куда входит бренд, пожертвовал на реставрацию Собора Парижской Богоматери 200 млн €.

Речь президента Республики Эмманюэля Макрона стала поводом для затяжного конфликта между Елисейским дворцом и Парижской архиепархией. Макрон хотел выступать на церемонии внутри собора Парижской Богоматери, в чем ему было отказано. После чего было объявлено, что президент Франции выступит снаружи на паперти собора. Однако, из-за сильного ветра и дождя, было все же принято решение, что Макрон произнесет свою речь внутри. Что станет беспрецедентным выступлением светского главы Франции внутри главного собора страны.

Присутствие мировых лидеров и официальных лиц на такой знаковой для Франции церемонии — решение политическое. Как и тщательный выбор со стороны Парижа тех, кому были направлены официальные приглашения.

Трамп, Зеленский и принц Уильям — на церемонии лидеры 50 государств