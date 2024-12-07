ВИДЕО | Нотр-Дам де Пари вновь открывается. На церемонии присутствуют Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Долгожданная церемония открытия Собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации и восстановления от последствий сокрушительного пожара началась в Париже в субботу и продлится все выходные. В ходе открытия было зачитано послание Папы Римского к французскому народу. Президент Республики Эмманюэль Макрон произнес приветственную речь. Среди почетных гостей открытия — Трамп, Зеленский и принц Уильям. В программе торжественная часть — в прямом эфире и записанный накануне праздничный концерт.
„Среди прочих и президент Эстонии Алар Карис. Всего на мероприятии в Париже присутствуют высокие представители около 50 стран.“
Программа праздничного концерта частично была обнародована заранее. Так, в программе двухчасового концерта выступление канадского певца Гару (Garou), известного своей ролью Квазимодо в мюзикле „Нотр-Дам де пари“ по мотивам романа Гюго. По данным France.info и RMC, Гару исполнит песни Belle и Le Temps des Cathédrales.
Сам концерт записывался заранее в минувшую пятницу из-за сложных погодных условий. Трансляция начнется в 21:30 по местному времени. Несмотря на оцепление, журналистам и очевидцам удалось услышать многие имена, которые хранились в секрете. Среди них — американский певец Фаррелл Уильямс (Pharrell Williams), который вместе с хором из 70 человек исполнит свой хит Happy. Стоит напомнить, что знаменитый исполнитель и музыкальный продюсер является креативным директором люксового бренда Louis Vuitton. Концерн LVMH, куда входит бренд, пожертвовал на реставрацию Собора Парижской Богоматери 200 млн €.
Речь президента Республики Эмманюэля Макрона стала поводом для затяжного конфликта между Елисейским дворцом и Парижской архиепархией. Макрон хотел выступать на церемонии внутри собора Парижской Богоматери, в чем ему было отказано. После чего было объявлено, что президент Франции выступит снаружи на паперти собора. Однако, из-за сильного ветра и дождя, было все же принято решение, что Макрон произнесет свою речь внутри. Что станет беспрецедентным выступлением светского главы Франции внутри главного собора страны.
Присутствие мировых лидеров и официальных лиц на такой знаковой для Франции церемонии — решение политическое. Как и тщательный выбор со стороны Парижа тех, кому были направлены официальные приглашения.
Трамп, Зеленский и принц Уильям — на церемонии лидеры 50 государств
Среди 1500 гостей, приглашенных на церемонию, присутствуют, по разным данным, лидеры от 44 до 50 стран, среди которых британский принц Уильям, избранный президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и действующая первая леди США Джилл Байден.
Для Зеленского, который уже прибыл в Париж, эта поездка — шанс лично поговорить с Трампом до его инаугурации. Для Трампа визит во Францию — первая зарубежная поездка после его избрания. За несколько часов до церемонии Макрон принял Трампа, а затем и Зеленского в Елисейском дворце.
Вечером в субботу Елисейский дворец сообщил, что в Париже пройдет трехсторонняя встреча с участием Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Несмотря на полученное еще в прошлом году официальное приглашение от Франции, папа Римский Франциск не будет присутствовать на церемонии. Приезжать он отказался еще в прошлом году. Тем не менее в начале церемонии было зачитано послание понтифика, „адресованное французскому народу“. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на настоятеля-архиерея собора Парижской Богоматери Оливье Рибадо-Дюма. Официальный Ватикан на церемонии представляет апостольский нунций во Франции архиепископ Челестино Мильоре.