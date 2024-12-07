ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1018-й день) | В Запорожье в результате российского авиаудара погибли 13 человек, среди раненых - четверо детей

В результате ударов по Запорожью погибли по меньшей мере 13 человек, сообщили власти. Российские военные не комментировали удары по Запорожью и Кривому Рогу.

ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы в Запорожье: в ведомстве сообщили, что в результате российского авиаудара погибли 10 человек, восемь из них находились в автомобилях.

Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

В ГСЧС Украины сообщили, что в Кривом Роге ночью спасатели достали из-под завалов тело третьего человека.

„Всего погибли 3 человека и 17 — пострадали, из них один ребенок. Аварийно-спасательные работы завершены“, — говорится в сообщении спасателей. Ранее сообщалось, что речь идет о шестилетнем мальчике.