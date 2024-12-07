Военный дневник
07.12.2024, 22:05

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1018-й день) | В Запорожье в результате российского авиаудара погибли 13 человек, среди раненых - четверо детей

 
Результат российского авиаудара по Запорожью
Результат российского авиаудара по Запорожью
ФОТО: Dmytro Smolienko | Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны в Украине.

  • В результате ударов по Запорожью погибли по меньшей мере 13 человек, сообщили власти. Российские военные не комментировали удары по Запорожью и Кривому Рогу.

    ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы в Запорожье: в ведомстве сообщили, что в результате российского авиаудара погибли 10 человек, восемь из них находились в автомобилях.

    Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

    В ГСЧС Украины сообщили, что в Кривом Роге ночью спасатели достали из-под завалов тело третьего человека.

    „Всего погибли 3 человека и 17 — пострадали, из них один ребенок. Аварийно-спасательные работы завершены“, — говорится в сообщении спасателей. Ранее сообщалось, что речь идет о шестилетнем мальчике.

  • Президент Украины Владимир Зеленский встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, куда они, наряду с многими другими иностранными лидерами, прибыли на торжественное открытие собора Нотр-Дам, восстановленного после пожара 2019 года.

    Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, встреча прошла в трехстороннем формате, в ней участвовал также президент Франции Эмманюэль Макрон.

  • Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16.

    „Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно“, — говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.

    Первая партия F-16 из Дании прибыла в Украину в начале августа. О передаче ВСУ истребителей этой серии также сообщали в октябре Нидерланды.

  • ЕС не согласовал 15-й пакет санкций против России из-за Латвии и Литвы

    На встрече в Брюсселе в пятницу странам ЕС не удалось согласовать 15-й пакет санкций против России, потому что Латвия и Литва отказались его поддержать. В нем продлевалось действие положения, позволяющего западным компаниям продолжать работать в России, несмотря на существующие санкции, пишет Politico.

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