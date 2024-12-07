Сразу трое эстонских фигуристов вошли в топ-5 на соревнованиях в Хорватии. Оба брата Селевко на пьедестале!

После короткой программы на турнире в Загребе 22-летний Михаил Селевко возглавлял таблицу, установив новый личный рекорд — 86,20 балла. На втором месте был его старший брат, 23-летний Александр Селевко, с результатом 83,39 балла. Еще один представитель Эстонии, 19-летний Арлет Леванди, установивший личный рекорд в 75,71 балла, занимал четвертую позицию.

По сумме двух программ Михаил набрал 245,06 баллов, что позволило ему занять итоговое первое место. Александр Селевко, благодаря высокому результату в короткой программе, оказался на втором месте с результатом 234,56 балла. На третьес месте француз Франсуа Пито. Четвертое место по итогам двух программ занял Ника Эгадзе из Грузии с результатом 217,01 балла, а пятерку замкнул Арлет Леванди, набравший 213,79 балла.

Итоговое положение

1. Михаил Селевко (Эстония) – 245,06

2. Александр Селевко (Эстония) – 234,56

3. Франсуа Пито (Франция) – 229,44

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 217,01

5. Арлет Леванди (Эстония) – 213,79

6. Владимир Самойлов (Польша) – 207,75

7. Марк Городницкий (Израиль) – 199,86

8. Лев Винокур (Израиль) – 199,83

9. Маурицио Цандрон (Австрия) – 198,83

10. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 198,36

11. Томоки Хиваташи (США) – 192,86

12. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 179,58

13. Маттео Нальбоне (Италия) – 196,68

14. Вадим Новиков (Украина) – 166,95

15. Давид Седей (Словения) – 162,37

16. Фредди Легготт (Великобритания) – 156,81

17. Макар Сунцев (Финляндия) – 155,15

18. Рахат Бралин (Казахстан) – 147,10

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллинне с 27 января по 2 февраля. Изначально турнир должен был состояться в Загребе, однако после его отказа заявки подали Таллинн, София, Гданьск и Эрзурум. Таллинн уже принимал чемпионаты Европы в 2010 и 2022 годах. Чемпионат мира пройдет с 24 по 30 марта в Бостоне.