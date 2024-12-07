СМИ: Кая Каллас уволила генсека Службы внешних связей ЕС

По данным издания Politico, увольнение итальянского политического ветерана вызвало возмущение в ряде государств-членов, передает портал Rus.ERR.

Один из дипломатов ЕС отметил, что нельзя позволить штурману покинуть судно в то время, когда новая команда начинает двигаться в бурных водах. В то же время другие чиновники ЕС считают, что это решение демонстрирует готовность Каи Каллас раскачивать лодку и управлять институтом на свой манер.

Саннино исполняется 65 лет, что соответствует пенсионному возрасту, однако ожидалось, что он продолжит работу в службе внешних связей.

По данным Politico, Саннино теперь займет высокую должность в Европейской комиссии.

Стефано Саннино (род. 24 декабря 1959 года в Портичи) — итальянский дипломат и европейский государственный служащий.

После учебы в Неапольском университете Саннино поступил на дипломатическую службу в 1986 году. Он занимал различные должности, включая заместителя главы миссии в итальянском посольстве в Белграде и руководителя аппарата государственного секретаря по внешним делам в первом правительстве Проди. В 2002 году начал работать в Европейской комиссии, где занимал позиции советника по внешним отношениям и торговле, а затем директора по управлению кризисами.

В 2013 году он стал постоянным представителем Италии при ЕС, а в 2016 году был заменен на эту должность Карло Календа. Саннино был назначен послом Италии в Испании. В 2020 году он стал помощником Генерального секретаря по экономическим и глобальным вопросам Европейской службы внешних действий, а в декабре 2020 года был назначен новым Генеральным секретарем Европейской службы, сменив Хельгу Шмид.

Кая Каллас — юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности с 1 декабря 2024 года. В прошлом — премьер-министр Эстонии (2021—2024), депутат Европейского парламента в составе „Альянса либералов и демократов за Европу“ (2014—2018), депутат Рийгикогу (парламента Эстонии; 2011—2014, 2019—2021).

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