Финн нелегально пересек границу с Россией

Утром 5 декабря центр экстренной помощи сообщил пограничникам, что мужчина обратился к ним. Он сообщил, что находится в 15 километрах от государственной границы на территории России и нуждается в помощи.

Мужчину с сильным переохлаждением недалеко от границы обнаружили российские пограничники. Перебежчик получил необходимую медицинскую помощь в России. Всего в соседней стране он провел три дня.

Российская сторона передала мужчину финским пограничникам 5 декабря. Его доставили в Кайнуу для дальнейшей медицинской помощи.

В его отношении начали проверку по подозрению в нарушении государственной границы.

С марта 2022 года Финляндия начала ограничивать визовый въезд для граждан России, а также сократила количество рейсов и транспортных маршрутов между двумя странами. Для граждан России были введены ограничения на туристические и другие несрочные поездки в Финляндию. Также было решено закрыть несколько пограничных пунктов, что существенно ограничило возможности пересечения границы.

В дальнейшем Финляндия продолжала ужесточать контроль, в том числе в рамках европейской политики, направленной на осуждение действий России в Украине. Это также включало запрет на использование определённых транспортных средств и путей между странами.

Финляндия опасалась, что открытые границы могут быть использованы для потоков мигрантов, граждан, стремящихся избежать мобилизации, или других лиц, которые могли бы создать проблемы для национальной безопасности. Это также повлияло на принятие решения о закрытии границы для граждан России, особенно для тех, кто не был связан с гуманитарными или дипломатическими целями.

На данный момент жителям Финляндии, которым надо попасть в Россию, приходится искать обходные пути - через Эстонию или другие страны.