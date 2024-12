Правда ли, что в шоу на американском телевидении показали татуировку с фразой „Украина — дерьмо“?

Ни в одной из обнаруженных „Проверено“ публикаций не указано название шоу, отрывок которого завирусился в Сети, но уточняется, что оно вышло на телеканале Fox. С помощью обратного поиска по скриншоту мы определили, что речь идёт о передаче How Far Is Tattoo Far? (американской версии британского шоу Just Tattoo of Us), которая транслировалась с 2018 по 2019 год на канале MTV. В каждом эпизоде ​​этого шоу участвовали пары возлюбленных, друзей или родственников, которые разрабатывали друг для друга дизайн татуировок, при этом тату демонстрировались лишь после их нанесения.