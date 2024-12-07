Правда ли, что в шоу на американском телевидении показали татуировку с фразой „Украина — дерьмо“?
В декабре 2024 года в соцсетях завирусился фрагмент американской передачи, в которой мужчине якобы набили антиукраинское тату на ягодице и бедре, а затем продемонстрировали это в эфире. Мы проверили подлинность распространяемого видео.
В Сети ролик появился 5 декабря, но массово стал расходиться на следующий день. Telegram-канал „КБ +18“ (211 000 просмотров на момент написания этого разбора) в своём посте 6 декабря прокомментировал видео так: „На американском канале Fox в шоу про татуировки вслепую (человек до конца не знает, что ему набьют) девушка заказала набить своему проукраинскому другу татуировку „Украина — дерьмо“ на использованной туалетной бумаге“.
По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram опубликовано более 210 аналогичных русскоязычных постов, в сумме набравших около 1,4 млн просмотров. Среди наиболее популярных — записи каналов „Бутылка“ (149 000 просмотров), „Дядя Слава“ (128 000), „Бладсикер 2.0“ (126 000), Voblya (85 000), „Всевидящее око 18+„ (61 000) и „Петя Первый“ (59 000). Видео также встречается во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и соцсети X, где о вирусном ролике рассказал популярный англоязычный блогер Ян Майлз Чонг, придерживающийся правых взглядов и писавший колонку для RT.
Ни в одной из обнаруженных „Проверено“ публикаций не указано название шоу, отрывок которого завирусился в Сети, но уточняется, что оно вышло на телеканале Fox. С помощью обратного поиска по скриншоту мы определили, что речь идёт о передаче How Far Is Tattoo Far? (американской версии британского шоу Just Tattoo of Us), которая транслировалась с 2018 по 2019 год на канале MTV. В каждом эпизоде этого шоу участвовали пары возлюбленных, друзей или родственников, которые разрабатывали друг для друга дизайн татуировок, при этом тату демонстрировались лишь после их нанесения.
На YouTube-канале MTV отрывок, послуживший основой вирусного видео, был опубликован ещё 27 июня 2019 года. Согласно описанию, в этом эпизоде второго сезона How Far Is Tattoo Far? лучшие друзья Кенни и Сара придумали друг другу огромные рисунки, раскрывающие их грязные секреты. Так, на пояснице девушки набили фразу Class D Virgin („Девственница низкой категории“). Далее была продемонстрирована тату, доставшаяся мужчине: на его правую ягодицу и бедро нанесли изображение испачканного рулона туалетной бумаги, рядом с которым летают мухи.
В шоу, транслировавшемся на MTV пять лет назад, на татуировке не было надписи об Украине. Неизвестные отредактировали оригинальное видео, пририсовав на тату фразу Ukraine is shit („Украина — дерьмо“ — англ.). Кроме того, в правый верхний угол подделки был добавлен логотип Fox, хотя шоу шло на другом канале.
Наиболее ранний пост с фальшивым видео, который смогло отследить „Проверено“, был опубликован 5 декабря в 14:40 по московскому времени в Telegram-канале „Медведь“ (7000 просмотров). Он далеко не впервые упоминается в наших разборах, потому что множество раз распространял дезинформацию и становился её первоисточником.
Авторы антиукраинских фейков не первый раз используют в своём „творчестве“ отрывки подобных телепрограмм. Например, в феврале 2023 года в Рунете распространялся поддельный фрагмент реалити-шоу Ink Master канала Paramount, в который был вмонтирован фейковый кадр с тату Владимира Зеленского и добавлена несуществующая заставка с логотипом стримингового сервиса Apple TV+. В ноябре того же года завирусилось видео с отрывком из передачи Just Tattoo of Us на британском MTV. Тогда неизвестные изменили показанную в шоу тату, добавив туда лицо Зеленского и надпись Counteroffensive up my ass („Контрнаступление в мой зад“).
Итог: Фейк