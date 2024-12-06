ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1017-й день) | Более 10 человек погибли в результате ударов по Запорожью и Кривому Рогу

Российские военные сообщили о новых подбитых морских дронах

Минобороны России утверждает, что утром в пятницу с 07:00 до 12:00 в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее российские военные сообщали, что ночью в Черном море были подбиты два морских дрона. Минобороны России не уточняет, что стало целью атаки.

DW: сотни йеменцев обманом завербовали на войну в Украине

Сотни молодых йеменцев заманили в Россию, чтобы отправить воевать в Украину, пишет Deutsche Welle (включено в России в реестр „иностранных агентов“) со ссылкой на их друзей и знакомых.

По их словам, молодые люди, которым пообещали хорошую работу в России, после отправки на фронт остались без связи, и никто не может им помочь.

Один из собеседников DW утверждает, что его друг, который таким образом отправился в Россию, входил в группу из 24 человек, завербованных в городах Сана и Таиз (и в их окрестностях).

По оценкам базирующейся в Женеве йеменской правозащитной организации SAM, на российско-украинском фронте могут воевать „может быть, 500-700 человек“ из Йемена.

По информации SAM, йеменцы подписывали контракты, которые в большинстве случаев не были переведены на арабский язык, а по прибытии в Россию сталкивались с жестоким обращением.

Ранее об участии йеменских наемников в войне в Украине сообщила Financial Times. Газета писала, что йеменцев заманивали в Россию через компанию, которая основана видным хуситским политиком Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри.

Преимущество России перед Украиной в артиллерии существенно сократилось

Британская телекомпания Sky News сообщает со ссылкой на неназванных западных чиновников, что в последнее время российское преимущество в артиллерийской мощи на поле боя значительно сократилось.