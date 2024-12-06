ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1017-й день) | Более 10 человек погибли в результате ударов по Запорожью и Кривому Рогу
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Российские военные сообщили о новых подбитых морских дронах
Минобороны России утверждает, что утром в пятницу с 07:00 до 12:00 в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.
Ранее российские военные сообщали, что ночью в Черном море были подбиты два морских дрона. Минобороны России не уточняет, что стало целью атаки.
DW: сотни йеменцев обманом завербовали на войну в Украине
Сотни молодых йеменцев заманили в Россию, чтобы отправить воевать в Украину, пишет Deutsche Welle (включено в России в реестр „иностранных агентов“) со ссылкой на их друзей и знакомых.
По их словам, молодые люди, которым пообещали хорошую работу в России, после отправки на фронт остались без связи, и никто не может им помочь.
Один из собеседников DW утверждает, что его друг, который таким образом отправился в Россию, входил в группу из 24 человек, завербованных в городах Сана и Таиз (и в их окрестностях).
По оценкам базирующейся в Женеве йеменской правозащитной организации SAM, на российско-украинском фронте могут воевать „может быть, 500-700 человек“ из Йемена.
По информации SAM, йеменцы подписывали контракты, которые в большинстве случаев не были переведены на арабский язык, а по прибытии в Россию сталкивались с жестоким обращением.
Ранее об участии йеменских наемников в войне в Украине сообщила Financial Times. Газета писала, что йеменцев заманивали в Россию через компанию, которая основана видным хуситским политиком Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри.
Преимущество России перед Украиной в артиллерии существенно сократилось
Британская телекомпания Sky News сообщает со ссылкой на неназванных западных чиновников, что в последнее время российское преимущество в артиллерийской мощи на поле боя значительно сократилось.
По данным, на которые ссылается автор публикации, сейчас на каждый артиллерийский снаряд, который выстреливают украинские военные, приходится в среднем 1,5 российских снарядов. При этом ранее войска РФ выстреливали впятеро больше снарядов, а в некоторых случаях это соотношение было еще большим.
Как говорят собеседники Sky News, артиллерийское преимущество армии РФ сокращается по многим причинам, в числе которых — ограниченные возможности российских военных заводов, трудности с железнодорожной перевозкой боеприпасов на фронт, а также удары украинских дронов по складам с российскими и северокорейскими снарядами.
Кроме того, по данным источников, западные союзники Украины сумели обеспечить поставки значительного числа боеприпасов для ВСУ.
Вместе с тем, в публикации сказано, что Россия компенсирует недостаток артиллерийских боеприпасов большим количеством планирующих авиабомб, применение которых на фронте приносит „разрушительные результаты“.
В последние месяцы Россия продолжает наступление и постепенно завоевывает новые территории, хотя это обходится огромными потерями для ее армии, отмечают авторы публикации. Украинские военные рассказывали журналистам западных СМИ, в том числе Би-би-си, что сейчас российская армия обладает значительным преимуществом в живой силе и вооружениях, что вынуждает ВСУ отступать.
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности. Лукашенко попросил разместить „Орешник“ в Беларуси
Президенты России и Беларуси подписали в Минске межгосударственный договор о гарантиях безопасности.
Как сообщил Владимир Путин, документ „определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя“ двух стран.
Речь идет в том числе о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению Александра Лукашенко на территории Беларуси, отмечает „Интерфакс“.
Развивая тему последних дней, Лукашенко попросил Путина разместить новую ракетную систему „Орешник“ в Беларуси, следует из сообщения „РИА Новости“.
Путин в ответ заявил, что считает возможным размещение „Орешник“ на белорусской территории во второй половине 2025 года.
Путин обещал разместить „Орешник“ на территории Беларуси
Как передает российское государственное информагентство ТАСС, президент России Владимир Путин пообещал разместить систему баллистических ракет среднего радиуса действия „Орешник“ на территории Беларуси.
Об этом Путина, находящегося с визитом в Минске, попросил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По данным ТАСС, Путин заявил:
Что „Орешник“ может быть размещен в Беларуси во второй половине 2025 года „по мере наращивания его выпуска“.
Перед размещением необходимо определить дальность его действия, при этом меньшая дальность означает большую мощность боевой части.
Размещенные в Беларуси ракеты „Орешник“ будут принадлежать российским ракетным войскам стратегического назначения, однако „определение целей будет за Минском“.
21 ноября Россия впервые применила комплекс „Орешник“ для удара по городу Днепр в Украине.
Как говорил Путин, это стало ответом на украинские удары ракетами западного производства по целям на территории России.
Судя по появившейся в прессе информации, „Орешник“ может быть модификацией российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 „Рубеж“, дальность действия которой была уменьшена.
Ранее Россия разместила на территории Беларуси ядерное оружие.
Россия атаковала баллистикой Кривой Рог: есть погибшие
Российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог, в результате чего есть погибшие и раненые, сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
„Из-за удара по Кривому Рогу погиб человек. Есть и пострадавшие, среди них - 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в состоянии средней тяжести“, - отметил он.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул пишет, что россияне ракетой попали в гражданское админздание.
„Продолжается аварийно-спасательная операция... Развертывается Штаб помощи людям“, - отметил он.
Лысак сообщил о попадании около 17:00. Перед этим Воздушные Силы ВСУ информировали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. С уточнением через несколько минут: „Ракета на Кривой Рог“. Также он отметил, что предварительно уже 8 пострадавших. Из них половина - госпитализированы в состоянии средней тяжести.
„Один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание“, - добавил глава ОГА.
Запорожье под ударом России: известно о девяти погибших
Российские войска вечером пятницы, 6 декабря, нанесли удар по Запорожской области, известно о девяти погибших и четырех раненых. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.
По его словам, в городе прогремели взрывы, сначала было известно о двух раненых и двух погибших.
„В результате атаки врага на Запорожскую область два человека получили ранения, пылает СТО. В некоторых общинах проблемы с электроэнергией. По состоянию на сейчас известно о двух погибших“, - отметил глава ОВА.
Позже Федоров заявил, что четверо ранены, среди них двое детей, а количество погибших увеличилось до семи человек.
„Девять погибших и шестеро раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет“, - написал он в последнем посте в Telegram.
По материалам Би-би-си и Униан.