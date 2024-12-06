06.12.2024, 20:37
МНЕНИЕ | Роман Викулов: анархия и хаос в Нарвском горсобрании? Это нормально!
„Дальше будет хуже“
ФОТО: Erakogu
Наделавшая страшно много шума свежесозданная коалиция в Нарвском горсобрании, команд Катри Райк и Михаила Стальнухина, развалилась в прошлую субботу, когда решить принципиальный вопрос, отправить мэра Нарвы Яана Тоотса в отставку, освободив место для Райк, новому большинству не удалось.
Оказалось, что нет там большинства. За неделю никакое другое не сформировалось. Катри Райк зачем-то сказала журналистам сразу после провального голосования, что на бумаге коалиция существует. Ну, вот разве что на бумаге, но не в реальности.
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