МНЕНИЕ | Роман Викулов: анархия и хаос в Нарвском горсобрании? Это нормально!

Оказалось, что нет там большинства. За неделю никакое другое не сформировалось. Катри Райк зачем-то сказала журналистам сразу после провального голосования, что на бумаге коалиция существует. Ну, вот разве что на бумаге, но не в реальности.

Нет смысла рассказывать о подробно о том, что известно о движениях в нарвском депутатском корпусе, происходящих за шторкой, когда один народный избранник рассказывает о них одно, а другой — другое. Когда сегодняшние планы отдельных депутатов отменяют вчерашние. Когда одни говорят, что вот-вот появится новая маленькая, но важная фракция, созданная в основном из бывших депутатов фракций Райк и Стальнухина, вторые утверждают, что этого не случится, а третьи сообщают, что фракция будет неформальной, виртуальной, но слаженно действующей командой.