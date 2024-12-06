Мнение
06.12.2024, 20:37

МНЕНИЕ | Роман Викулов: анархия и хаос в Нарвском горсобрании? Это нормально!

 
„Дальше будет хуже“
Роман Викулов
Роман Викулов
Роман Викулов
ФОТО: Erakogu

Наделавшая страшно много шума свежесозданная коалиция в Нарвском горсобрании, команд Катри Райк и Михаила Стальнухина, развалилась в прошлую субботу, когда решить принципиальный вопрос, отправить мэра Нарвы Яана Тоотса в отставку, освободив место для Райк, новому большинству не удалось.

Оказалось, что нет там большинства. За неделю никакое другое не сформировалось. Катри Райк зачем-то сказала журналистам сразу после провального голосования, что на бумаге коалиция существует. Ну, вот разве что на бумаге, но не в реальности.

Нет смысла рассказывать о подробно о том, что известно о движениях в нарвском депутатском корпусе, происходящих за шторкой, когда один народный избранник рассказывает о них одно, а другой — другое. Когда сегодняшние планы отдельных депутатов отменяют вчерашние. Когда одни говорят, что вот-вот появится новая маленькая, но важная фракция, созданная в основном из бывших депутатов фракций Райк и Стальнухина, вторые утверждают, что этого не случится, а третьи сообщают, что фракция будет неформальной, виртуальной, но слаженно действующей командой.

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