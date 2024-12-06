Сергей Лавров - Такеру Карлсону: об условиях прекращения войны в Украине и смерти Навального

Эти соглашения с самого начала саботировались. Сначала П.А.Порошенко, а затем В.А.Зеленским. Оба, кстати, стали президентами под лозунгом мира. И оба солгали. Когда же мы увидели, что Минские соглашения саботируются и мы стали свидетелями попыток захватить эту часть Донбасса силой. В это самое время мы предлагали проект договора о гарантиях безопасности НАТО и США. Он был отвергнут. И когда Украина и её спонсоры запустили план „Б“, пытаясь силой захватить эту часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым (исключая Крым).

В следующий раз мы вновь заговорили о необходимости что-то сделать, когда происходило подписание Минских соглашений. Я там был. Эти переговоры продолжались 17 часов. К тому времени Крым был уже для них потерян. Там был проведен референдум. Никто на Западе, включая моего коллегу Дж.Керри, который присутствовал на встрече вместе с нами, не поднимал вопрос о Крыме. Все были сосредоточены на Донбассе. Минские соглашения предусматривали территориальную целостность Украины (исключая Крым). Речь шла о предоставлении особого статуса для маленькой части Донбасса (даже не для всей территории) и не для всей Новороссии. Согласно Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности ООН, часть Донбасса должна была иметь право говорить и учиться на русском языке, преподавать его, иметь местные правоохранительные органы (как в штатах США), с ними должны были консультироваться при назначении судей и прокуроров, а также они должны были иметь некоторые облегченные экономические связи с соседними регионами России. Вот и всё. То же самое Президент Э.Макрон обещал дать Корсике и, насколько я знаю, всё еще обдумывает, как это сделать.

Десять лет назад, в феврале 2014 г., мы говорили о необходимости реализации соглашения между президентом В.Ф.Януковичем и оппозицией, о создании правительства национального единства и проведении досрочных выборов. Соглашение было подписано. Мы говорили о необходимости его выполнения. Но совершившие госпереворот были абсолютно нетерпеливы и агрессивны. У меня нет ни малейшего сомнения, что на них давили американцы. Если тогдашние заместитель госсекретаря США В.Нуланд и посол США в Киеве Дж.Пайетт согласовали состав „правительства“, зачем тогда ждать пять месяцев, чтобы провести досрочные выборы?

В сентябре 2023 г. на пресс-конференции в Нью-Йорке после окончания сессии Генеральной Ассамблеи обратился ко всем корреспондентам со словами: „Вы журналисты. Может быть, вы не журналисты-расследователи, но обычно журналисты заинтересованы в том, чтобы узнать правду“.

Несколько раз выступая в Совете Безопасности ООН, на Генеральной Ассамблее сидя за столом с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем, в течение двух лет я поднимал вопрос о н.п.Буча. Я говорил о том, что странно, что вы молчите насчет Бучи. Вы все громко высказывались, когда команда „Би-Би-Си“ оказалась на улице, где были обнаружены тела. Интересовался, можно ли узнать имена людей, чьи тела были показаны в эфире „Би-Би-Си? В ответ – полная тишина. Обратился лично к А.Гутеррешу в присутствии членов Совбеза ООН. Но он ничего не ответил.

Это был Д.Г.Арахамия возглавлявший украинскую делегацию в Стамбуле, рассказал, что тогдашний Премьер-министр Великобритании Б.Джонсон приехал и велел им продолжать борьбу. Б.Джонсон это отрицал. Но Д.Г.Арахамия, который был на переговорах, утверждал, что это был Борис Джонсон. Другие говорят, что это В.В.Путин сорвал сделку из-за „резни“ в Буче. Но о резне в Буче они почему-то больше никогда не упоминают. Я об этом говорю. Мы говорили. В каком-то смысле они „защищаются“.

Эти гарантии безопасности не будут распространяться на Крым или на восток Украины. Это было их предложение. Оно было парафировано. Глава украинской делегации в Стамбуле Д.Г.Арахамия, который до сих пор является председателем фракции В.А.Зеленского в парламенте Украины, недавно в интервью подтвердил, что это действительно так. Мы были готовы разработать договор на основе этих принципов.

Нет, про Стамбульские. Это было в апреле 2022 г.. Принципы, лежавшие в основе этого документа, говорили о невступлении Украины в НАТО, но ей бы предоставлялись гарантии безопасности при участии ряда стран и России.

После того как мы начали специальную военную операцию, украинцы предложили провести переговоры. Мы согласились. Было несколько раундов переговоров в Белоруссии и в Стамбуле. В Турции украинская делегация положила на стол документ, на основе принципов которого они были готовы разговаривать. Мы с ними согласились.

Новость о Буче, которая „крутилась“ во всех СМИ, в которой осуждалась Россия, никого не интересует – ни политиков, ни чиновников ООН, теперь и журналистов. Когда общался с ними в сентябре с.г., попросил их как профессионалов узнать имена тех, чьи тела были показаны в Буче. Ответа нет.

Так же как нет ответа на вопрос, где результаты медицинских анализов недавно умершего А.А.Навального, лечившегося в Германии осенью 2020 г. Тогда он почувствовал себя плохо в самолете над Россией, самолет сразу же приземлился. Его лечением занимались врачи в Омске, но немцы захотели его забрать. Мы незамедлительно разрешили их самолету приземлиться. Они его забрали и менее чем через 24 часа он был в Германии. Немцы продолжали утверждать, что мы его отравили, что отравление подтверждено анализами. Мы попросили предоставить нам результаты анализов. Нам ответили, что отдадут их в ОЗХО. Тогда мы обратили в эту Организацию. Как ее члены мы попросили показать нам их, ведь это наш гражданин и нас обвиняют в том, что мы его отравили. Нам ответили, что Германия просила нам их не давать. В гражданской клинике ничего не нашли, а заявление об отравлении было сделано уже после того, как он проходил лечение в военном госпитале Бундесвера. Выглядит так, будто это секрет не выходит…

Так как же умер А.А.Навальный?

Он умер, отбывая срок в России. Как сообщалось, он время от времени чувствовал себя не очень хорошо. Это было еще одной причиной, по которой мы продолжали просить немцев показать нам результаты его анализов, которые они обнаружили. Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним.

Что немцы с ним сделали?

Да, потому что они ничего никому не объясняют, в том числе и нам. Может, американцам объяснят. Может, заслуживают доверие. Но нам они так и не рассказали, как они лечили его, что обнаружили и какие методы использовали.

Как вы думаете, от чего он умер?