Сотрудничество с Таджикистаном реально? Бизнесмены снова приезжали в Нарву, уже выбирают площади для производства

„Интерес бизнесменов из Таджикистана состоит в том, что они хотят выйти на рынок ЕС со своей продукцией, - рассказал RusDelfi мэр Нарвы Яан Тоотс. - Они заинтересованы в обработке мрамора, гранита и оникса, а также в текстильной промышленности, а в Нарве есть площади, которые они могут арендовать для своего производства“.

Таджикская делегация из восьми человек приезжала в Эстонию в конце ноября, посетила мероприятия в Таллинне и Нарве. В том числе бизнесмены побывали на закладке краеугольного камня нового промышленного инкубатора, площадь которого, по планам, должна составить 6000 квадратных метров. В аренду сдана только 1000 кв.м. По словам мэра Нарвы, у делегации есть интерес арендовать свободную площадь именно там, пока речь шла о 2000-х кв. м.

А в Таллинне бизнесмены из Душанбе не только встретились с представителями Торговой палаты, но и побывали в университете, так как заинтересованы в обучении молодых специалистов, которых намерены привезти в Эстонию.

По словам Тоотса, до Рождества, 18 декабря, он вновь ждет двух представителей таджикских предпринимателей в Нарве для дальнейших переговоров. „Большой бизнес за одну ночь не делается“, - отметил Тоотс. И добавил, что еще в ноябре они проговорили некоторые детали, а при следующей встрече намерены обсудить еще больше конкретных планов, чтобы все-таки состоялось партнерство Нарвы и Таджикистана.

Напомним, что Яан Тоотс еще в мае летал в Таджикистан, чтобы общаться о будущем сотрудничестве восточной страны и Нарвы, затем, в июне, в Нарву приезжала делегация для дальнейших переговоров. Следующая встреча в приграничном городе сорвалась по причине отказа в визах бизнесменам, но в конце ноября состоялась. Мэр Нарвы уверен в том, что такое сотрудничество - это удачная идея, которая поможет создать в Нарве новые рабочие места, хотя многие политики и местные бизнесмены со скепсисом относятся к ней.

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