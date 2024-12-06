Мнение
06.12.2024, 17:49

Более сотни аварий за год на перекрёстке Кристийне. Но решение есть

 
„Тоннель и умный светофор могут помочь снизить число аварий“
В 2022 году на перекрёстке Кристийне было зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий.
В 2022 году на перекрёстке Кристийне было зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Главный вопрос будущего перекрёстка Кристийне: останется ли перекрёсток традиционным транспортным узлом в рамках новой масштабной концепции или превратится в совершенно новую городскую среду? Рассматривать нужно как оптимизирующие, так и радикальные варианты изменений, пишет Яанус Рийбе, член Таллиннского городского собрания (Партия реформ).

Перекрёсток Кристийне — это один из ключевых транспортных узлов Таллинна, который ежедневно пересекают тысячи автомобилей, пешеходов и общественный транспорт. Он играет важную роль не только в организации движения, но и в формировании городской среды. Тем не менее, в настоящее время перекрёсток Кристийне является символом проблем, где пересекаются неудобство, опасность и экологический ущерб.

Для многих перекрёсток Кристийне — это место транзитного движения, однако для жителей микрорайона Лиллекюла перекрёсток является их домом, который уже десятилетиями ждёт нового, западноевропейского решения.

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