Более сотни аварий за год на перекрёстке Кристийне. Но решение есть

Перекрёсток Кристийне — это один из ключевых транспортных узлов Таллинна, который ежедневно пересекают тысячи автомобилей, пешеходов и общественный транспорт. Он играет важную роль не только в организации движения, но и в формировании городской среды. Тем не менее, в настоящее время перекрёсток Кристийне является символом проблем, где пересекаются неудобство, опасность и экологический ущерб.