06.12.2024, 17:49
Более сотни аварий за год на перекрёстке Кристийне. Но решение есть
„Тоннель и умный светофор могут помочь снизить число аварий“
ФОТО: | Delfi Meedia
Главный вопрос будущего перекрёстка Кристийне: останется ли перекрёсток традиционным транспортным узлом в рамках новой масштабной концепции или превратится в совершенно новую городскую среду? Рассматривать нужно как оптимизирующие, так и радикальные варианты изменений, пишет Яанус Рийбе, член Таллиннского городского собрания (Партия реформ).
Перекрёсток Кристийне — это один из ключевых транспортных узлов Таллинна, который ежедневно пересекают тысячи автомобилей, пешеходов и общественный транспорт. Он играет важную роль не только в организации движения, но и в формировании городской среды. Тем не менее, в настоящее время перекрёсток Кристийне является символом проблем, где пересекаются неудобство, опасность и экологический ущерб.
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