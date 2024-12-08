Налог на землю в Нарве подскочит вдвойне: государство позволило это делать ежегодно(2)
С Нового года вступят в силу принятые в июле 2024 года поправки к Закону о земельном налоге, которые меняют расчет налогообложения собственников и пользователей земли.
В частности, самоуправлениям теперь разрешено поднять налоговую ставку в 2025 году на 50%, а затем ежегодно увеличивать ее в два раза.
От кого и сколько
Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии сообщило, что практически все местные самоуправления страны решили воспользоваться такой возможностью и планируют существенно увеличить земельный налог на своих территориях.
Произойдет ли это в Нарве? Комментарий по этому вопросу дала Вирве Торпан, cпециалист по землеустройству Отдела геодезии и землеустройства Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы.
„Максимальная ставка налога на использование земельных участков жилого и коммерческого назначения будет увеличена с 0,5% до 1,0% от налоговой цены земельного участка, а максимальная ставка налога на другие земельные участки увеличится с 1,0% до 2,0% от налоговой цены земельного участка“, – сообщила Торпан.
По ее информации, в настоящее время ставки земельного налога в Нарве следующие:
1. 0,13% от годовой налоговой цены земли под жилую землю и землю коммерческого назначения.
2. Для земель коммерческого назначения, используемых для производства сельскохозяйственной продукции или лесного хозяйства, и земли с сельскохозяйственным или лесным потенциалом – 0,5% от годовой налоговой цены земли.
3. Для земельных участков для целей, отличных от указанных в предыдущих пунктах (например, коммерческие земли, производственные угодья, транспортные угодья, земли для хранения отходов, горнодобывающие угодья, земли государственной обороны, нераспределенные земельные участки) – 0,65% от годовой налоговой цены земельного участка.
Платит и собственник, и не владелец земли
Торпан напомнила, что налоговый вычет за землю под домом можно получить, если жилое помещение находится в собственности лица и место жительства, согласно регистру народонаселения, находится по тому же адресу.
„Земельным налогом облагаются земельные участки под домом, площадь которых превышает 0,15 га в густонаселенной местности, или если площадь жилой или дворовой земли на рассредоточенной территории превышает 2,0 га, – уточнила она. – Также земельный налог необходимо платить за жилую землю, если жилое помещение находится на земле, которая не принадлежит лицу или на которой не указано место жительства лица в регистре народонаселения“.
Налогово-таможенный департамент рассчитывает сумму земельного налога, подлежащую уплате, на основании данных государственных субрегистров.
Стоимость участка можно посмотреть в земельном кадастре minu.kataster.ee