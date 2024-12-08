Налог на землю в Нарве подскочит вдвойне: государство позволило это делать ежегодно

В частности, самоуправлениям теперь разрешено поднять налоговую ставку в 2025 году на 50%, а затем ежегодно увеличивать ее в два раза.

От кого и сколько

Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии сообщило, что практически все местные самоуправления страны решили воспользоваться такой возможностью и планируют существенно увеличить земельный налог на своих территориях.

Произойдет ли это в Нарве? Комментарий по этому вопросу дала Вирве Торпан, cпециалист по землеустройству Отдела геодезии и землеустройства Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы.

„Максимальная ставка налога на использование земельных участков жилого и коммерческого назначения будет увеличена с 0,5% до 1,0% от налоговой цены земельного участка, а максимальная ставка налога на другие земельные участки увеличится с 1,0% до 2,0% от налоговой цены земельного участка“, – сообщила Торпан.

По ее информации, в настоящее время ставки земельного налога в Нарве следующие:

1. 0,13% от годовой налоговой цены земли под жилую землю и землю коммерческого назначения.

2. Для земель коммерческого назначения, используемых для производства сельскохозяйственной продукции или лесного хозяйства, и земли с сельскохозяйственным или лесным потенциалом – 0,5% от годовой налоговой цены земли.

3. Для земельных участков для целей, отличных от указанных в предыдущих пунктах (например, коммерческие земли, производственные угодья, транспортные угодья, земли для хранения отходов, горнодобывающие угодья, земли государственной обороны, нераспределенные земельные участки) – 0,65% от годовой налоговой цены земельного участка.

Платит и собственник, и не владелец земли

Торпан напомнила, что налоговый вычет за землю под домом можно получить, если жилое помещение находится в собственности лица и место жительства, согласно регистру народонаселения, находится по тому же адресу.