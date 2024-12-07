Приехал реставрировать нарвскую больницу, и сам в нее попал: удивительная история здания

До 1913 года в Кренгольмском районе города Нарва существовала общая больница, занимашая двухэтажное деревянное строение, устроенная на 100 кроватей, с большими, хорошо вентилируемыми палатами. Верхний этаж больницы был занят женскими и детскими отделениями, а нижний - мужским.

Больница для инфекционных заболеваний занимала деревянный одноэтажный барак. Барак был устроен на 24 кровати с 6 светлыми, хорошо вентилируемыми палатами, залами, ванными комнатами. В этой больнице полы были бетонные, стены и потолки оштукатурены и окрашены масляной краской.

Была на Кренгольме также эпидемическая больница. Она находилась на Георгиевском острове и занимала одноэтажное барачное строение, была устроена на 100 кроватей, имела 4 большие, хорошо вентилируемые палаты, две ванные комнаты и 12 комнат разной направленности. Полы были дощатые, не крашеные, стены и потолки оштукатурены и окрашены масляной краской.

Родильный покой, занимал одноэтажное, с подвальным этажом, кирпичное строение и был устроен на 30 кроватей. Он был построен по всем правилам гигиены того времени, с центральным отоплением, принудительной вентиляцией, ванными и туалетными комнатами. В операционных полы были выстланы дубовым паркетом. Помещение для прислуги и кладовые находились в подвальном помещении.

Однако, имеющихся больничных помещений было недостаточно.

В 1913 году на Кренгольме было построено новое больничное здание. Архитектором стал Александр Владовский и здание было построено в стиле модерн. Его строительство и открытие приурочили к празднованию в Российской Империи 300-летия рода Романовых.