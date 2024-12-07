Приехал реставрировать нарвскую больницу, и сам в нее попал: удивительная история здания
Историк и блогер Александр Опенко продолжает рассказывать об исторических зданиях и достопримесательностях Ида-Вирумаа. На этот раз перед вами история больницы, которая была построена более 100 лет назад.
До 1913 года в Кренгольмском районе города Нарва существовала общая больница, занимашая двухэтажное деревянное строение, устроенная на 100 кроватей, с большими, хорошо вентилируемыми палатами. Верхний этаж больницы был занят женскими и детскими отделениями, а нижний - мужским.
Больница для инфекционных заболеваний занимала деревянный одноэтажный барак. Барак был устроен на 24 кровати с 6 светлыми, хорошо вентилируемыми палатами, залами, ванными комнатами. В этой больнице полы были бетонные, стены и потолки оштукатурены и окрашены масляной краской.
Была на Кренгольме также эпидемическая больница. Она находилась на Георгиевском острове и занимала одноэтажное барачное строение, была устроена на 100 кроватей, имела 4 большие, хорошо вентилируемые палаты, две ванные комнаты и 12 комнат разной направленности. Полы были дощатые, не крашеные, стены и потолки оштукатурены и окрашены масляной краской.
Родильный покой, занимал одноэтажное, с подвальным этажом, кирпичное строение и был устроен на 30 кроватей. Он был построен по всем правилам гигиены того времени, с центральным отоплением, принудительной вентиляцией, ванными и туалетными комнатами. В операционных полы были выстланы дубовым паркетом. Помещение для прислуги и кладовые находились в подвальном помещении.
Однако, имеющихся больничных помещений было недостаточно.
В 1913 году на Кренгольме было построено новое больничное здание. Архитектором стал Александр Владовский и здание было построено в стиле модерн. Его строительство и открытие приурочили к празднованию в Российской Империи 300-летия рода Романовых.
Строительство продолжалось более 2 лет и здание было готово к апрелю 1913 года. Зданий, подобных этому, в Нарве в то время не существовало. Оно было великолепным и походило на дворец, а не на больницу. Только постройка здания обошлась в 500 тысяч рублей, еще столько же было вложено во внутреннюю отделку и оснащение палат, операционных, лабораторий. Здание было каменным, двухэтажным и у него было два крыла. В больнице был огромный приёмный зал и палаты для 300 больных.
Рядом с приёмным залом было 4 врачебных кабинета для приёма пациентов и 4 кабинета для проведения осмотра больных. В обоих половинах здания имелись удобные проходы, ванные комнаты, туалеты, территории для прогулок пациентов, балконы и веранды. Для операционных было отведено два малых и один большой зал.
Четыре стены большого операционного зала были стеклянные, а потолок выложен кафелем. Из большого зала был проход в комнату для наркоза. Рядом находился кабинет с рентгеновским аппаратом и фотолаборатории.
Стены, потолки и полы кабинетов были выложены дорогим английским кафелем. Больница была оснащена ванными комнатами с артезианской водой и душем Шарко. Для исследований под микроскопом были выделены отдельные кабинеты.
Для того, чтобы поднимать тяжелобольных пациентов на второй этаж, в больнице имелись электрические подъемники (лифты). Эти лифты были широки настолько, что позволяли поднимать лежачего больного вместе с кроватью.
Полы в больничных палатах были выложены одноцветным либо цветным английским кафелем. В здании было центральное отопление, электрическое освещение и принудительная вентиляция.
Прекрасная вентиляция была также в коридорах и других больничных помещениях. Эта больница в городе Нарва существует до сих пор и является уникальным архитектурным объектом.
В 1947 году Владовского попросили возглавить реставрационные работы здания больницы после Второй мировой войны. Он согласился, зимой приехал в Нарву, но на пороге больницы поскользнулся, упал и сломал ногу. Несколько месяцев он руководил работами из больничной палаты в правом крыле здания. Так сказать, опробовал свое детище на себе.