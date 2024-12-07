Ведущий эстонский эксперт: Нет смысла засекречивать вопросы экзамена по дорожному движению. В чьих это интересах?(9)
Согласно проведенному исследовательской фирмой Norstat опросу, около 70% респондентов считают, что Департамент транспорта мог бы опубликовать все вопросы экзамена по теории дорожного движения и бесплатно сделать их доступными для всех желающих – это способствовало бы повышению общей безопасности на дорогах.
В начале осени Департамент транспорта временно приостановил проведение экзамена по теории для получения водительских прав, поскольку число сдавших экзамен уменьшилось из-за новых и запутанно сформулированных вопросов. Вместе с тем вновь встал вопрос о том, не могли ли бы учащиеся и другие заинтересованные лица ознакомиться с новыми или существующими вопросами экзамена по теории и проверить свои знания.
В рамках разгоревшейся общественной дискуссии по заказу пивоваренного завода Saku Õlletehas социологическая фирма Norstat провела опрос совместно с одной из ведущих автошкол Эстонии OÜ Autosõit. У участников спрашивали, должны ли вопросы экзамена по теории вождения быть открытыми для всех желающих.
„Сегодня у людей нет бесплатного ресурса, где они могли бы освежить свои знания о правилах дорожного движения, кроме собственно текста закона, доступного на портале Riigi Teataja. Однако сам закон – по своей природе довольно сухой текст, требующий мотивации для поиска конкретного ответа“, - отметил эксперт по дорожному движению и член правления OÜ Autosõit Индрек Мадар.
Результаты опроса показали, что 68% респондентов поддерживают идею сделать используемые Департаментом транспорта тесты общедоступными и бесплатными, считая, что это способствовало бы повышению общей безопасности дорожного движения.
„Я уверен, что среди водителей, а также среди пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов много тех, кто хотел бы освежить или пополнить свои знания в области дорожного движения, – сказал Мадар. – Если сегодня у государства такие материалы есть, почему бы не обнародовать их и не сделать доступными для всех?“
По словам эксперта по дорожному движению, основное возражение против публикации тестов состоит в том, что якобы все 1200 вопросов люди смогут просто выучить наизусть, не понимая при этом сути правил.
„Если кто-то всерьез считает, что 1200 вопросов экзамена можно заучить наизусть, давайте добавим еще 1200. Это повлечет незначительные расходы, поскольку не потребуется даже создавать новые изображения – достаточно переработать существующие вопросы, – отметил Мадар. – Например, если в одном задании вы спросите, водитель желтой или синей машины имеет право первым пересечь перекресток, эту же ситуацию можно скорректировать и спросить, в какую очередь может пересечь перекресток водитель синей машины“.
По словам Яана Хярмса, председателя правления заказавшей исследование компании Saku Õlletehas, ежегодно на рабочих автомобилях сотрудники предприятия проезжают в общей сложности более 1,5 миллионов километров, поэтому пивоваренный завод регулярно обучает своих сотрудников, чтобы освежить в их памяти правила и принципы безопасного поведения на дороге.
„Ежедневно в дорожном движении большинство из нас полагается на свой опыт и привычки. Учитывая отзывы наших сотрудников после организуемых предприятием курсов, безусловно, было бы полезно, если бы как постоянные участники дорожного движения, так и редко появляющиеся на дорогах люди могли сами зайти на конкретный сайт, выбрать там парой кликов интересующую категорию и получить 10 или 20 выбранных системой вопросов, чтобы проверить и освежить свои знания“, - отметил Хярмс.
Польза будет даже от одной предотвращенной аварии
По словам Индрека Мадара, который уже несколько десятилетий занимается вопросами безопасности движения в Эстонии, публикация вопросов не должна упираться в бюрократические или финансовые барьеры.
„Регулирующее порядок проведения экзаменов постановление гласит: экзаменационные билеты составляются Департаментом транспорта, исходя из цели экзамена, тематики и количества вопросов, указанных в приложении 2 к постановлению. Также указано, что экзаменационные билеты засекречены и не подлежат разглашению, – отметил Мадар. – Таким образом четко указано, что билеты для экзамена по теории вождения состоят из экзаменационных вопросов, причем засекречены именно билеты, а не сами вопросы. Не имеет никакого смысла засекречивать оценивающие знание правил дорожного движения вопросы. В чьих интересах препятствовать лучшему пониманию правил?“
Мадар считает, что препятствием для того, чтобы сделать экзаменационные вопросы доступными для всех не должны становиться и возможные сопутствующие затраты в сфере ИТ и программирования.
„Если за счет повышения осведомленности людей мы сможем предотвратить хотя бы одну аварию, расходы на публикацию вопросов, вероятно, окупятся, – подчеркнул эксперт. – Около 70% респондентов, то есть семь человек из десяти, убеждены, что публикация экзаменационных вопросов и предоставление возможности их решения помогли бы повысить безопасность на дорогах. Только 4%, то есть по сути ничтожно малое число людей, заявили, что вопросы нельзя публиковать, потому что их будут заучивать наизусть“, - сказал Мадар.
„Поскольку люди явно хотят решать такие тесты, я призываю министерство и Департамент транспорта сделать созданные на государственные деньги вопросы открытыми и предоставить людям возможность для самосовершенствования“, - добавил он.