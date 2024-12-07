Ведущий эстонский эксперт: Нет смысла засекречивать вопросы экзамена по дорожному движению. В чьих это интересах?

В начале осени Департамент транспорта временно приостановил проведение экзамена по теории для получения водительских прав, поскольку число сдавших экзамен уменьшилось из-за новых и запутанно сформулированных вопросов. Вместе с тем вновь встал вопрос о том, не могли ли бы учащиеся и другие заинтересованные лица ознакомиться с новыми или существующими вопросами экзамена по теории и проверить свои знания.

В рамках разгоревшейся общественной дискуссии по заказу пивоваренного завода Saku Õlletehas социологическая фирма Norstat провела опрос совместно с одной из ведущих автошкол Эстонии OÜ Autosõit. У участников спрашивали, должны ли вопросы экзамена по теории вождения быть открытыми для всех желающих.

„Сегодня у людей нет бесплатного ресурса, где они могли бы освежить свои знания о правилах дорожного движения, кроме собственно текста закона, доступного на портале Riigi Teataja. Однако сам закон – по своей природе довольно сухой текст, требующий мотивации для поиска конкретного ответа“, - отметил эксперт по дорожному движению и член правления OÜ Autosõit Индрек Мадар.

Результаты опроса показали, что 68% респондентов поддерживают идею сделать используемые Департаментом транспорта тесты общедоступными и бесплатными, считая, что это способствовало бы повышению общей безопасности дорожного движения.

„Я уверен, что среди водителей, а также среди пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов много тех, кто хотел бы освежить или пополнить свои знания в области дорожного движения, – сказал Мадар. – Если сегодня у государства такие материалы есть, почему бы не обнародовать их и не сделать доступными для всех?“

По словам эксперта по дорожному движению, основное возражение против публикации тестов состоит в том, что якобы все 1200 вопросов люди смогут просто выучить наизусть, не понимая при этом сути правил.