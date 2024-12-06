Юный эстонский футболист отправляется покорять Германию: моя цель - добиться того, чего еще никому не удавалось в Эстонии

Патрик Кристал, завершивший свой первый полноценный сезон в Премиум-лиге в составе „Пайде“, отметился семью голами и сыграл ключевую роль в борьбе команды за бронзовые медали чемпионата. Ярко проявив себя в отборочных матчах Лиги конференций, он помог „Пайде“ дойти до третьего отборочного раунда.

Кроме того, Кристал вошёл в историю, став самым молодым дебютантом в главной сборной Эстонии. В сентябре он вышел на поле в матче против Швеции, побив рекорд Раймонда Пыдера, державшийся с 1920 года. На момент дебюта Кристалу было 16 лет, 10 месяцев и 14 дней. В ноябре он впервые вышел в стартовом составе сборной в матче Лиги наций против Словакии.