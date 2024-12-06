06.12.2024, 12:39
Юный эстонский футболист отправляется покорять Германию: моя цель - добиться того, чего еще никому не удавалось в Эстонии
ФОТО: Delfi Meedia
17-летний вундеркинд Патрик Кристал из клуба „Пайде“ идет по стопам отца, Марко Кристала, и надеется, что благодаря упорному труду и стараниям сможет добиться еще большего в футболе.
Патрик Кристал, завершивший свой первый полноценный сезон в Премиум-лиге в составе „Пайде“, отметился семью голами и сыграл ключевую роль в борьбе команды за бронзовые медали чемпионата. Ярко проявив себя в отборочных матчах Лиги конференций, он помог „Пайде“ дойти до третьего отборочного раунда.
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