Украинские дроны атаковали Керчь. Движение по Крымскому мосту перекрыто

По данным „Крымского ветра“, взрывы произошли в районе судостроительного завода „Залив“ в Керчи, жители видели отсвет пожара в микрорайоне „Аршинцево“, передает „Медуза“. Издание „Крым.Реалии“ отмечает, что в Керченском проливе сработала система противовоздушной обороны.

Атака на аннексированный полуостров началась около пяти утра, в ней были задействованы БПЛА и морские беспилотники. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в ночь на 6 декабря средства ПВО сбили над Крымом один украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, сообщили в ведомстве, экипажи морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили в акватории Черного моря два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Российская сторона сообщает, что всего средства ПВО за ночь уничтожили 33 беспилотника, из них 14 — в Воронежской области, 11 — в Курской, семь — в Белгородской. По данным властей Воронежской области, никто не пострадал, разрушений нет. Власти других регионов атаку не комментировали.

Уже после заявления Минобороны РФ Z-каналы сообщили, что в Керчи сохраняется угроза применения морских беспилотников. Крымский мост, по состоянию на 8:45 по Москве (в Эстонии 7:45), был закрыт для проезда автотранспорта.

Российские дроны атаковали Киев

Между тем в Киеве ночью дважды объявлялась воздушная тревога, над городом сбито более 10 беспилотников. Об этом пишет BBC News Русская служба со ссылкой на городскую военную администрацию.

„На столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве одиночными целями и с разных направлений. Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и суммарно длилась четыре часа. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву“, — сообщил глава администрации Сергей Попко.

По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших нет.

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