Влияние автоналога? Продажи автомобилей в ноябре выросли на 63,5% по сравнению с прошлым годом

По мнению исполнительного директора Elke, Райдо Розенфельда, столь значительный рост обусловлен рядом факторов, главным из которых является новый налог на автомобили, который вступит в силу в следующем году.

„Интерес клиентов был явно сосредоточен на моделях, доступных сразу, и на покупках, которые можно оформить до вступления нового налога в силу. Преимущество на рынке сейчас имеют те автодилеры, у которых хорошие складские запасы и которые способны быстро реагировать на рост спроса“, — поясняет Райдо Розенфельд.

В ноябре в Эстонии было продано 3644 новых легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств, что на 63,5% больше, чем в ноябре 2023 года. За весь год рост был более скромным — всего 2,4%. Результаты ноября указывают на то, что налог на автомобили, который начнет действовать с 1 января, значительно активизировал автомобильный рынок.

Продажи Toyota также выросли

Объемы продаж Toyota в ноябре также увеличились, показав рост на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ноябре доля рынка Toyota в сегментах легковых автомобилей и коммерческого транспорта (M1+N1) составила 16,6%.

Налог на автомобили вдохновил на новые рекламные кампании

Розенфельд отмечает, что рынок в настоящее время характеризуется многочисленными акциями автодилеров, связанными с введением налога на автомобили. Например, Toyota до конца года предлагает модель RAV4 со скидкой, эквивалентной стоимости нового регистрационного налога, который вступит в силу в следующем году. „Эта акция, в свою очередь, увеличила количество заказов и побудила клиентов оформлять сделки уже на следующий год“, — добавляет Розенфельд.