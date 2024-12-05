Влияние автоналога? Продажи автомобилей в ноябре выросли на 63,5% по сравнению с прошлым годом(1)
В Эстонии в ноябре продажи автомобилей показали значительный рост, особенно в категориях легковых автомобилей (M1) и коммерческих транспортных средств (N1). Общий объем продаж вырос на 63,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По мнению исполнительного директора Elke, Райдо Розенфельда, столь значительный рост обусловлен рядом факторов, главным из которых является новый налог на автомобили, который вступит в силу в следующем году.
„Интерес клиентов был явно сосредоточен на моделях, доступных сразу, и на покупках, которые можно оформить до вступления нового налога в силу. Преимущество на рынке сейчас имеют те автодилеры, у которых хорошие складские запасы и которые способны быстро реагировать на рост спроса“, — поясняет Райдо Розенфельд.
В ноябре в Эстонии было продано 3644 новых легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств, что на 63,5% больше, чем в ноябре 2023 года. За весь год рост был более скромным — всего 2,4%. Результаты ноября указывают на то, что налог на автомобили, который начнет действовать с 1 января, значительно активизировал автомобильный рынок.
Продажи Toyota также выросли
Объемы продаж Toyota в ноябре также увеличились, показав рост на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ноябре доля рынка Toyota в сегментах легковых автомобилей и коммерческого транспорта (M1+N1) составила 16,6%.
Налог на автомобили вдохновил на новые рекламные кампании
Розенфельд отмечает, что рынок в настоящее время характеризуется многочисленными акциями автодилеров, связанными с введением налога на автомобили. Например, Toyota до конца года предлагает модель RAV4 со скидкой, эквивалентной стоимости нового регистрационного налога, который вступит в силу в следующем году. „Эта акция, в свою очередь, увеличила количество заказов и побудила клиентов оформлять сделки уже на следующий год“, — добавляет Розенфельд.
Среди покупателей, которые придают особое значение расходу топлива и экологичности, особенный рост продемонстрировали автомобили с гибридным двигателем. „Результаты продаж в ноябре показывают, что в сегменте легковых автомобилей гибриды оказались наиболее востребованными с точки зрения расхода топлива. В сегменте коммерческих транспортных средств наиболее популярным видом топлива остается дизель“, — объясняет Розенфельд.