Новый министр культуры Литвы: клеймить российскую культуру – неадекватно

„У палки два конца. Мы прекрасно понимаем, что российский народ – это не Кремль. Так или иначе, они были нашими соседями на протяжении тысячелетий и, вероятно, будут нашими соседями в будущем“, – сказал Ш. Бирутис агентству ELTA в четверг.

„В Литве проживает много людей русской национальности. Это совершенно естественно. Они граждане Литвы и, скорее всего, лояльны Литве как своей Родине. Поэтому сразу заклеймить национальность и их культуру, я считаю, это совершенно неправильно, неадекватно? и политики не должны так поступать“, – заверил будущий глава министерства.

Назначенный министр культуры уверяет, что каждого российского исполнителя, приезжающего с выступлениями в Литву, нужно рассматривать индивидуально.

„Исполнители не равны исполнителям. Многие российские исполнители эмигрировали, есть и те, кто не поддерживает кремлевский режим. Необходимо различать тех исполнителей, которые поддерживают режим и абсолютно лояльны ему. Надо говорить и о других, которые покинули Россию, сопротивляются – они тоже представители российской культуры. Мы не можем ставить на всех знак равенства“, – пояснил Ш. Бирутис.

В свою очередь, в начале прошлого года тогдашний министр культуры Симонас Кайрис заверил, что в культурной сфере Литвы был бы полезен „ментальный карантин“ и дистанцирование от российского искусства. Он назвал такое дистанцирование отличным способом продемонстрировать солидарность с Украиной.

В декабре прошлого года комитет Сейма по культуре обратился к Правительству с просьбой создать комиссию, которая бы занималась оценкой приезжающих в Литву российских исполнителей. Также было предложено составить рекомендательную анкету, на которую могли бы ответить организаторы, указав, не является ли тот или иной исполнитель пророссийским.

Однако правительство не нашло оснований для создания такой комиссии. В список нежелательных лиц в Литве уже включены такие российские исполнители, как Филипп Киркоров, Хабиб Шарипов и Наташа Королева.

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