ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1016-й день) | Bloomberg: стратегия НАТО по Украине изменилась

Россия в ночь на среду атаковала Украину 44 ударными беспилотниками. Как заявили Воздушные силы ВСУ, удалось сбить 30 дронов, 12 были „локационно потеряны“, один направился в направлении Беларуси. Беспилотники были сбиты в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях, сказано в сводке Воздушных сил.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг над тремя приграничными областями России были сбиты 16 украинских беспилотников. Министерство утверждает, что 14 беспилотников были сбиты над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Курской.

Северокорейская пропаганда объявила, что договор о стратегическом партнерстве с Россией вступил в силу только сейчас. Договор был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном 19 июля, но процесс его ратификации как в России, так и Северной Корее, завершился в ноябре. 4 декабря в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами, отмечают северокорейские СМИ. Согласно тексту договора, он должен вступить в силу с этого момента, указывает российское агентство ТАСС.

Глава МИД Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Перед этим, в конце своего выступления Сибига назвал Лаврова „военным преступником“. Ранее главы внешнеполитических ведомств Польши и Чехии сказали, что не будут слушать выступление Лаврова. Это первый визит главы российского МИД в страну ЕС с декабря 2021 года (когда он также ездил на встречу министров ОБСЕ в Швецию).

„Сейчас в российском плену по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го. Мы делаем все, чтобы их вернуть“, — сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении на конференции, посвященной правозащитной работе. Зеленский напомнил, что на днях стало известно о гибели в российском плену мэра одного из оккупированных украинских городов в Запорожской области Евгения Матвеева, которого взяли в плен в марте 2022 года.

В 2025-м году ВСУ получат более 30 тыс. ударных беспилотников DeepStrike. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Беспилотники DeepStrike способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать заданные цели. „Часть этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК“, — сказал Умеров.

Российские военные около 16.30 четверга нанесли ракетный удар по город Вознесенск в Николаевской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. „В результате вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб мужчина“, — написал он в телеграме.

Военная разведка Великобритании сообщила в своем ежедневном обзоре, что, согласно данным Генштаба ВСУ, среднесуточные потери российской армии (как убитыми, так и ранеными) в ноябре достигли нового максимума. В среднем армия РФ теряла 1523 человека в день. При этом 28 ноября впервые зафиксировали более двух тысяч боевых потерь — 2030 человек за сутки. Боевые потери России, говорится в обзоре, обновляют максимум третий месяц подряд. „Ноябрь 2024 года, вероятно, стал самым разорительным месяцем войны для России — Генштаб Украины сообщил о 45 680 потерях. В октябре 2024 года зафиксировали 41 980 российских потерь“, — говорится в обзоре Минобороны Великобритании. В ведомстве отметили, что общие потери российских войск растут пятый месяц подряд. Британская военная разведка связала высокий уровень российских потерь с тем, что ВС РФ наращивает темп своих наступательных операций.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел в Вашингтоне переговоры с командой Дональда Трампа, „стремясь сгладить серьезные разногласия в вопросе урегулирования российско-украинской войны еще до вступления в должность избранного президента“. В переговорах участвовали Майк Уолц, предложенный на пост советника по нацбезопасности, Кит Келлог, претендующий на пост спецпосланника по России и Украине, а также избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам источников издания, Ермак приехал в США, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. WSJ пишет, что Украина, „истощенная почти трехлетней войной“, планирует заявить, что готова к миру. „Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает ни интересам США, ни интересам Украины“, — сказал источник, знакомый с планами Киева. Кит Келлог на встрече с Андреем Ермаком заявил, что поддерживает усилия администрации действующего президента США Джо Байдена, которая пытается спешно поставить оружие Украине. По мнению Келлога, это даст Трампу рычаги давления на Россию в переговорах об урегулировании конфликта.