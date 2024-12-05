ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1016-й день) | Bloomberg: стратегия НАТО по Украине изменилась
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Россия в ночь на среду атаковала Украину 44 ударными беспилотниками. Как заявили Воздушные силы ВСУ, удалось сбить 30 дронов, 12 были „локационно потеряны“, один направился в направлении Беларуси. Беспилотники были сбиты в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях, сказано в сводке Воздушных сил.
Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг над тремя приграничными областями России были сбиты 16 украинских беспилотников. Министерство утверждает, что 14 беспилотников были сбиты над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Курской.
Северокорейская пропаганда объявила, что договор о стратегическом партнерстве с Россией вступил в силу только сейчас. Договор был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном 19 июля, но процесс его ратификации как в России, так и Северной Корее, завершился в ноябре. 4 декабря в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами, отмечают северокорейские СМИ. Согласно тексту договора, он должен вступить в силу с этого момента, указывает российское агентство ТАСС.
Глава МИД Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Перед этим, в конце своего выступления Сибига назвал Лаврова „военным преступником“. Ранее главы внешнеполитических ведомств Польши и Чехии сказали, что не будут слушать выступление Лаврова.
Это первый визит главы российского МИД в страну ЕС с декабря 2021 года (когда он также ездил на встречу министров ОБСЕ в Швецию).
„Сейчас в российском плену по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го. Мы делаем все, чтобы их вернуть“, — сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении на конференции, посвященной правозащитной работе. Зеленский напомнил, что на днях стало известно о гибели в российском плену мэра одного из оккупированных украинских городов в Запорожской области Евгения Матвеева, которого взяли в плен в марте 2022 года.
В 2025-м году ВСУ получат более 30 тыс. ударных беспилотников DeepStrike. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Беспилотники DeepStrike способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать заданные цели. „Часть этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК“, — сказал Умеров.
Российские военные около 16.30 четверга нанесли ракетный удар по город Вознесенск в Николаевской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. „В результате вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб мужчина“, — написал он в телеграме.
Военная разведка Великобритании сообщила в своем ежедневном обзоре, что, согласно данным Генштаба ВСУ, среднесуточные потери российской армии (как убитыми, так и ранеными) в ноябре достигли нового максимума. В среднем армия РФ теряла 1523 человека в день. При этом 28 ноября впервые зафиксировали более двух тысяч боевых потерь — 2030 человек за сутки. Боевые потери России, говорится в обзоре, обновляют максимум третий месяц подряд.
„Ноябрь 2024 года, вероятно, стал самым разорительным месяцем войны для России — Генштаб Украины сообщил о 45 680 потерях. В октябре 2024 года зафиксировали 41 980 российских потерь“, — говорится в обзоре Минобороны Великобритании. В ведомстве отметили, что общие потери российских войск растут пятый месяц подряд.
Британская военная разведка связала высокий уровень российских потерь с тем, что ВС РФ наращивает темп своих наступательных операций.
Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел в Вашингтоне переговоры с командой Дональда Трампа, „стремясь сгладить серьезные разногласия в вопросе урегулирования российско-украинской войны еще до вступления в должность избранного президента“.
В переговорах участвовали Майк Уолц, предложенный на пост советника по нацбезопасности, Кит Келлог, претендующий на пост спецпосланника по России и Украине, а также избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам источников издания, Ермак приехал в США, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа.
WSJ пишет, что Украина, „истощенная почти трехлетней войной“, планирует заявить, что готова к миру. „Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает ни интересам США, ни интересам Украины“, — сказал источник, знакомый с планами Киева.
Кит Келлог на встрече с Андреем Ермаком заявил, что поддерживает усилия администрации действующего президента США Джо Байдена, которая пытается спешно поставить оружие Украине. По мнению Келлога, это даст Трампу рычаги давления на Россию в переговорах об урегулировании конфликта.
Североатлантический альянс изменил свою стратегию по Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Страны-члены НАТО теперь пытаются не обеспечить победу Украины в войне, а дать ей наиболее выгодную позицию на мирных переговорах или помочь сдерживать российское наступление.
Изменившийся подход, отмечает агентство, означает, что НАТО „удваивает усилия“ по поставкам вооружений Украине на фоне того, что ВСУ „постепенно сдают позиции“, что повышает вероятность заморозки конфликта с потерей занятых Россией территорий.
Европейские союзники Украины, пишет Bloomberg, начали рассматривать различные сценарии для прекращения войны. Они, в частности, „включают в себя такие гарантии безопасности, которые будут защищать Украину, не провоцируя при этом Путина“, заявили источники агентства. Одним из вариантов, по их словам, является создание демилитаризованной зоны, контролировать которую будут европейские военнослужащие. Ранее о возможности отправки войск в Украину для обеспечения соблюдения мирного соглашения, если оно будет заключено, сообщали источники DW и „Радио Свобода“.
Обсуждение, отметил высокопоставленный дипломатический источник Bloomberg, проходят на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива, и переговоры должны начаться в ближайшее время. При этом власти РФ, напоминает агентство, пока не демонстрировали готовности вести переговоры о завершении войны.