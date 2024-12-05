Катри Райк: Возможно, Дед Мороз принесет Нарве политическую стабильность в следующем году. В этом надежды на чудо нет

По словам Райк, в этом году бюджет Нарвы сократился на 13 процентов, и сейчас они работают над принятием в декабре бюджета на новый год. По ее словам, смещение мэра Яана Тоотса на данный момент не является приоритетом.

„Очень грустно видеть то, что происходит. В настоящее время всех, кто хоть немного недоволен, так или иначе пытаются перекупить, „переувлечь“. Яан Тоотс имеет возможность определять состав советов учреждений, а в Нарве это отдельная „валюта“. Если нужны голоса, то обещания сыпятся от Тоотса направо и налево“, - сказала Райк.