05.12.2024, 18:42
Катри Райк: Возможно, Дед Мороз принесет Нарве политическую стабильность в следующем году. В этом надежды на чудо нет(10)
Вотум недоверия Тоотсу в ближайшее время выноситься не будет
ФОТО: | Delfi Meedia
Катри Райк сообщила Delfi, что у нее и Михаила Стальнухина нет новых планов по смещению Яана Тоотса с поста мэра, основное внимание сейчас будет уделяться городскому бюджету.
По словам Райк, в этом году бюджет Нарвы сократился на 13 процентов, и сейчас они работают над принятием в декабре бюджета на новый год. По ее словам, смещение мэра Яана Тоотса на данный момент не является приоритетом.
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