Новости Ида-Вирумаа
05.12.2024, 18:42

Катри Райк: Возможно, Дед Мороз принесет Нарве политическую стабильность в следующем году. В этом надежды на чудо нет

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Вотум недоверия Тоотсу в ближайшее время выноситься не будет
Катри Райк
Катри Райк
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Катри Райк сообщила Delfi, что у нее и Михаила Стальнухина нет новых планов по смещению Яана Тоотса с поста мэра, основное внимание сейчас будет уделяться городскому бюджету.

По словам Райк, в этом году бюджет Нарвы сократился на 13 процентов, и сейчас они работают над принятием в декабре бюджета на новый год. По ее словам, смещение мэра Яана Тоотса на данный момент не является приоритетом.

„Очень грустно видеть то, что происходит. В настоящее время всех, кто хоть немного недоволен, так или иначе пытаются перекупить, „переувлечь“. Яан Тоотс имеет возможность определять состав советов учреждений, а в Нарве это отдельная „валюта“. Если нужны голоса, то обещания сыпятся от Тоотса направо и налево“, - сказала Райк.

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