Эстонские фигуристы вошли в пятерку лучших после короткой программы на соревнованиях в Хорватии

В мужской короткой программе Михаил Селевко установил новый личный рекорд, набрав 86,20 балла и заняв первое место. Его предыдущий рекорд составлял 82,61 балла. Старший брат Михаила, Александр Селевко, занял второе место с результатом 83,39 балла (его лучший результат — 90,05 балла).

Арлет Леванди также выступил на соревнованиях, набрав 75,71 балла в произвольной программе, что является его улучшением по сравнению с предыдущим результатом в короткой программе — 75,43 балла. Между Селевко и Леванди расположился польский фигурист Владимир Самойлов с 75,99 балла.

Короткая программа

1. Михаил Селевко (Эстония) – 86,20

2. Александр Селевко (Эстония) – 83,39

3. Владимир Самойлов (Польша) – 75,99

4. Арлет Леванди (Эстония) – 75,71

5. Ника Эгадзе (Грузия) – 75,18

6. Франсуа Пито (Франция) – 73,72

7. Марк Городницкий (Израиль) – 72,55

8. Томоки Хиватаси (США) – 71,66

9. Маурицио Цандрон (Австрия) – 70,32

10. Лев Винокур (Израиль) – 69,04

Вечером в четверг в Загребе состоится короткая программа у женщин, в которой примут участие эстонки Ева-Лотта Кийбус, Натали Лангербаур и Кристина Лисовская. Произвольная программа у женщин состоится в пятницу в 18:00, а мужская произвольная программа — в субботу в 15:00.

Эти соревнования являются последним крупным международным испытанием для эстонских спортсменов перед чемпионатом Европы, который пройдет в Таллинне в конце января. Отбор на чемпионат Европы будет основан на лучших результатах, достигнутых на международных турнирах в этом сезоне. Для братьев Селевко это шанс укрепить свои позиции, а для Арлета Леванди — последняя возможность побороться за участие в чемпионате Европы.

В женской одиночной программе лучший результат сезона пока показала Нина Петрыкина. Ева-Лотта Кийбус, несмотря на улучшение своих результатов на каждом соревновании, пока отстает от Петрыкиной на несколько десятков баллов. Для Кийбус это также последний шанс квалифицироваться на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллинне с 27 января по 2 февраля. Изначально турнир должен был принять Загреб, но после его отказа заявки подали Таллинн, София, Гданьск и Эрзурум. Таллинн уже принимал чемпионаты Европы по фигурному катанию в 2010 и 2022 годах. Чемпионат мира состоится с 24 по 30 марта в Бостоне.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить