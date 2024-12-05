Кая Каллас не будет общаться с Лавровым на Мальте

Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас не будет общаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) 5-6 декабря в Валлетте, сообщили в Еврокомиссии.

Контакты не предусмотрены, поскольку Лавров находится под санкциями Европейского союза, передает DW. „ЕС включил Сергея Лаврова в список лиц, против которых введены санкции от 25 февраля 2022 года, в связи с его активной поддержкой действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине. Как следствие, на него наложены меры по замораживанию активов, а лицам ЕС запрещено предоставлять ему экономические ресурсы“, — ответила в четверг, 5 декабря, на запрос DW пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер.

Несмотря на санкции, Лавров фигурирует в ограниченном списке лиц, напротив фамилий которых стоит „звездочка“, означающая, что на него не распространяется запрет на въезд в Евросоюз. „ЕС решил, что меры запрета на поездки — въезд на территорию стран-членов ЕС или транзит через них — к нему не применяются. ЕС продолжит привлекать российских чиновников к ответственности за их действия, сохраняя при этом открытыми возможности для диалога“, — пояснила Хиппер.

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