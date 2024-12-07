Кто из нарвских гидов получил аттестацию? И на каких языках можно пойти на экскурсию в Нарве(1)
Пять гидов из Нарвы прошли аттестацию в конце ноября и теперь, по сообщению Департамента развития и экономики, могут оказывать экскурсионные услуги высокого уровня на нескольких языках. Срок действия их новых удостоверений – до декабря 2027 года. Как гиды готовились к аттестации и есть ли конкуреция среди них в Нарве?
По словам одного из вновь аттестованных гидов Дениса Бьёркланда, он не готовился к аттестации, потому что она для него уже повторная. На основе опыта он предоставил комиссии дневник гида, в котором были отмечены группы и проведенные им экскурсии.
Среди гидов, по его мнению, нет конкуренции. „Мы все делаем общее дело, просто каждый ориентируется на разную аудиторию. Например, Александр Опенко делает свои экскурсии и для туристов, и для местных людей. Я больше работаю с туристами. У меня большая часть групп эстоноязычная, у Опенко – или англоязычная, или русскоязычная. Можно говорить, что есть конкуренция на уровне организации, но тоже не полностью верно, например, с Нарвским музеем мы скорее партнеры. В целом общая цель – развивать туризм в Нарве. Важно не делить того туриста, который уже есть, а привлекать новых туристов“.
Денис Бьёркланд работает в Нарвской ратуше и в Бастионе Виктории, поэтому ведет экскурсии для групп, которые обращаются в эти учреждения, а также – для групп, которые хотят узнать лучше историю Нарвы, прогуляться по городу.
После аттестации гидов, на сайте www.visitnarva.ee публикуются контакты гидов и, по словам Дениса, иногда экскурсию заказывают после нахождения его контактов там. Кроме того, у него наработана база клиентов. „Думаю, что у других гидов также, если они работают в каких-то туристических объектах города“, – рассказал Денис.
Аттестация, по мнению Дениса, это своего рода знак качества, если гид аттестован, значит, он не будет нести ерунду, а сможет хорошо и интересно рассказать о Нарве.
Александр Опенко, пожалуй, самый известный гид Нарвы, рассказал, что у него количество экскурсий в неделю зависит от сезона. Летом он проводит по 5-10 экскурсий в неделю, а зимой буквально одну-две. У него более 15 тематических маршрутов по Нарве, Нарва- Йыэсуу, Ида- Вирумаа. „Однажды было лето, когда за три месяца я провел более 60 экскурсий, – улыбнулся Опенко. – Надеюсь, что я хороший гид, стараюсь рассказывать и показывать многообразие нашего региона, его историческое и культурное богатство“.
На аттестации Александр водил членов комиссии по экзаменационному маршруту в Нарве, ему нужно было рассказать о лестнице Гана и Ратушной площади. Опенко сдавал экзамен на тех языках, на которых и проводит экскурсии для горожан и гостей города. Другие гиды также проводят свои экскурсии на разных языках. Например, Ивика Майдре – на эстонском, английском и финском. Денис Бьёркланд, Николай Аксёнов – на эстонском, русском и английском. Евгений Оленин, который пока не представлен на сайте, но прошел аттестацию – на русском языке.
В состав комиссии входили специалисты Департамента развития и экономики, представитель Нарвского музея и опытные гиды. „Туризм – одно из приоритетных направлений развития Нарвы“, – отметили в департаменте.