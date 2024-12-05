ВИДЕО | Трехкратную олимпийскую чемпионку отстранили от соревнований за жестокое обращение с лошадью

Дюжарден попала под прицел Международной федерации конного спорта (FEI) перед Олимпиадой в Париже, когда в интернете появилось видео, на котором она бьет лошадь кнутом по ногам во время тренировки своего ученика.

На видео, которому уже 4 года, Дюжарден нанесла 24 удара хлыстом лошади за одну минуту. Как показывает видеозапись инцидента, Дюжарден призывала животное к послушанию и исполнению того, что от него требуется.

Британке был назначен временный запрет на участие в соревнованиях, который вступил в силу 23 июля и лишил спортсменку возможности участвовать в Олимпийских играх. Теперь пришло сообщение, что Международная федерация конного спорта (FEI) назначила Шарлотте Дюжарден годичный запрет на участие в соревнованиях. Это означает, что она сможет вновь участвовать в международных турнирах с июля следующего года.

FEI добавила в своем заявлении, что на предоставленных видеозаписях не было зафиксировано других нарушений, и после публикации видео не поступило ни одной жалобы на действия Дюжарден.

Помимо запрета на участие в соревнованиях, Дюжарден предстоит заплатить штраф в размере 10 000 швейцарских франков, что примерно составляет 10 700 евро.

Дюжарден за свою карьеру трижды становилась олимпийской чемпионкой. Две золотых медали она завоевала в 2012 году в Лондоне и одну — четыре года спустя в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в коллекции британки есть одна серебряная и два бронзовых олимпийских медали. С шестью медалями Дюжарден вместе с велогонщицей Лаурой Кенни является самой успешной олимпийской спортсменкой Великобритании среди женщин.

Ситуация с Шарлоттой заставила FEI пересмотреть систему штрафов и правил. Теперь за тяжелые нарушения спортсмену будет полагаться дисквалификация от трех до десяти лет. За нарушения средней тяжести отстранение от шести месяцев до трех лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2025-го.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить