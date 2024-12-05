Украинцы лидируют по числу полученных ВНЖ в Евросоюзе. На втором месте — белорусы

Еще до российского вторжения в 2022 году наибольшую группу людей, переезжающих в ЕС, составляли украинцы — эта тенденция наблюдалась уже в 2013 году, когда начался сбор данных, отмечают исследователи. В 2023 году число впервые прибывших в ЕС граждан достигло рекордных 3,7 млн человек, что является самым высоким показателем с начала сбора данных в 2013 году.

Используя данные Евростата, сайт отследил количество впервые выданных видов на жительство гражданам стран, не входящих в ЕС, в 2013, 2018 и 2023 годах. Фактически пик выдачи разрешений на проживание украинцам пришелся на 2015 год — через год после оккупации Крыма. К 2023 году число сократилось до 307 000 человек. Тем не менее, эта десятилетняя миграция на Запад приводит к сокращению численности населения внутри страны. В 2023 году на территории Украины проживало на 28% меньше людей, чем в 1990 году, после падения Берлинской стены.

Другие регионы Восточной Европы также стали основными источниками иммигрантов из ЕС в 2023 году, включая Беларусь (281 000) и Россию (116 000). Наблюдается рост числа граждан стран Азии, направляющихся в ЕС, особенно из Индии, которая занимала 7-е место в 2013 году, а теперь — 3-е место в 2023 году. Также увеличилось число выданных видов на жительство для иммигрантов из Сирии и Афганистана — стран, где продолжаются гражданские войны, поскольку условия жизни там ухудшились.

С 2013 года по настоящее время по числу первичных выданных видов на жительство бессменно лидирует Украина.

Из первой десятки государств, граждане которых получили больше всего видов на жительство в Евросоюзе, Беларусь имеет наименьшую численность населения — в стране живет около 9 млн человек. Всего за один год европейские ВНЖ получило более 3% граждан, в то время как аналогичные документы получило меньше 1% граждан Украины, которая третий год отражает полномасштабное военное вторжение со стороны России.

Также нужно учитывать, что первичные виды на жительства в некоторых странах можно ждать достаточно долго, на протяжении нескольких лет. Статистика может не отображать момент въезда иностранца на территорию Евросоюза. Поэтому в 2023 году виды на жительства могли получить те, кто покинул родину в 2021-2022 годах.

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