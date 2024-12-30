30.12.2024, 08:07
УБИЙЦЫ СРЕДИ НАС | 23 года назад трех человек убили выстрелами в затылок. Расследование продолжается до сих пор(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Может ли убийца скрываться в Виймси, Хальяла или Раквере?
Прокурор Кайри Калдоя не теряет надежды найти жестокого убийцу, чье преступление потрясло всю Эстонию в апреле 2001 года.
Тогда в квартире на улице Пыллу в Тарту были обнаружены тела капитана Урмаса Аали, исполнявшего обязанности командира Тартуского высшего военного училища, его знакомой Тийны Лятти, студентки стоматологического факультета, и ее отца Эльмо Лятти. Они были убиты среди бела дня выстрелами в затылок.
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