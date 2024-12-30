УБИЙЦЫ СРЕДИ НАС | 23 года назад трех человек убили выстрелами в затылок. Расследование продолжается до сих пор

Тогда в квартире на улице Пыллу в Тарту были обнаружены тела капитана Урмаса Аали , исполнявшего обязанности командира Тартуского высшего военного училища, его знакомой Тийны Лятти , студентки стоматологического факультета, и ее отца Эльмо Лятти . Они были убиты среди бела дня выстрелами в затылок.

Согласно наиболее распространенной версии, жертвы были убиты во время ограбления квартиры. В пользу этого предположения говорит тот факт, что накануне убийства на вечеринке у девушки украли сумочку. Сумку вскоре нашли, но многие вещи из нее, включая ключи от квартиры, пропали. Утром Тийна позвонила отцу и попросила привезти запасные. После этого жертв нашли мертвыми.