Эстонский Экспресс
30.12.2024, 08:07

УБИЙЦЫ СРЕДИ НАС | 23 года назад трех человек убили выстрелами в затылок. Расследование продолжается до сих пор

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ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИШЕСТВИЕ: По словам прокурора Кайри Калдоя, нельзя исключать никаких мотивов — например, убийца мог действовать либо для сокрытия другого преступления, либо в целях самообороны.
ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИШЕСТВИЕ: По словам прокурора Кайри Калдоя, нельзя исключать никаких мотивов — например, убийца мог действовать либо для сокрытия другого преступления, либо в целях самообороны.
ФОТО: Kairi Kaldoja | Delfi Meedia

Может ли убийца скрываться в Виймси, Хальяла или Раквере?

Прокурор Кайри Калдоя не теряет надежды найти жестокого убийцу, чье преступление потрясло всю Эстонию в апреле 2001 года.

Тогда в квартире на улице Пыллу в Тарту были обнаружены тела капитана Урмаса Аали, исполнявшего обязанности командира Тартуского высшего военного училища, его знакомой Тийны Лятти, студентки стоматологического факультета, и ее отца Эльмо Лятти. Они были убиты среди бела дня выстрелами в затылок.

Согласно наиболее распространенной версии, жертвы были убиты во время ограбления квартиры. В пользу этого предположения говорит тот факт, что накануне убийства на вечеринке у девушки украли сумочку. Сумку вскоре нашли, но многие вещи из нее, включая ключи от квартиры, пропали. Утром Тийна позвонила отцу и попросила привезти запасные. После этого жертв нашли мертвыми.

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