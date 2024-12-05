За рубежом
05.12.2024, 14:02

Отчаяние между Трампом и Путиным. Украина готовится к переговорам с Россией

 
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
ФОТО: Julia Demaree Nikhinson | Scanpix

„Можно сказать, что для правительства Украины это идеальный шторм. По результатам опроса Гэллопа, все больше украинцев понимают, что делать ставку на возвращение границ 91-го года бессмысленно“, - говорит Delfi руководитель украинского Центра содействия реформам, политолог Георгий Чижов. У „идеального шторма“ три составляющих: планы Дональда Трампа помирить Россию с Украиной „за 24 часа“, поставив военную поддержку США в зависимость от готовности Киева договариваться; очевидные проблемы Сил обороны Украины на фронте и падение общественной поддержки продолжения войны. Delfi поговорил с военными и гражданскими экспертами, украинскими и западными, о настроениях в Украине.

План Келлога - план России

20 января в США пройдет инаугурация нового президента Дональда Трампа. Неделю назад своим спецпредставителем по Украине он выбрал бывшего начальника штаба своего совета по нацбезопасности, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога. С момента объявления о своем грядущем назначении, Келлог в интервью радио FoxNews во вторник 3 декабря пока лишь сказал, что США должны „изменить подход“ к урегулированию конфликта.

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