Отчаяние между Трампом и Путиным. Украина готовится к переговорам с Россией

„Можно сказать, что для правительства Украины это идеальный шторм. По результатам опроса Гэллопа, все больше украинцев понимают, что делать ставку на возвращение границ 91-го года бессмысленно“, - говорит Delfi руководитель украинского Центра содействия реформам, политолог Георгий Чижов. У „идеального шторма“ три составляющих: планы Дональда Трампа помирить Россию с Украиной „за 24 часа“, поставив военную поддержку США в зависимость от готовности Киева договариваться; очевидные проблемы Сил обороны Украины на фронте и падение общественной поддержки продолжения войны. Delfi поговорил с военными и гражданскими экспертами, украинскими и западными, о настроениях в Украине.