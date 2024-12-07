ПРИЗЫВ | У вас есть история, которую стоит рассказать? Внесите свой вклад в спортивный контент Delfi!
Есть интересная информация или захватывающее видео, о которых еще не писали в Delfi? Заметили крутой результат или событие, которым стоит поделиться? Расскажите нам — и мы опубликуем это для наших читателей!
Лучшие статьи часто появляются благодаря подсказкам наших читателей. Ценную информацию можно найти и в комментариях, но самый надежный способ сообщить журналисту о себе и своей информации — это написать нам.
Чем наши читатели могут быть полезны спортивной редакции? Возможностей много:
Если вы побывали на крупном спортивном событии — будь то матч Лиги чемпионов или Евролиги, чемпионат мира по легкой атлетике или титульный боксерский поединок — дайте нам знать, и мы обязательно поделимся вашими эмоциями с другими читателями!
В мире ежедневно проходят сотни спортивных мероприятий. Журналисты не всегда успевают отследить все результаты. Видели что-то необычное, о чем стоит написать? Если хотите, чтобы об этом узнали и другие, отправьте нам ссылку или расскажите сами!
Были на боксе и сняли нокаут? Отправьте нам! На э-почту rus@delfi.ee или через соцсети.
На RusDelfi самые популярные виды спорта — футбол и хоккей. Мы пишем о многих местных игроках (Карол Метс, Роберт Рооба, Карл Якоб Хейн) и чемпионатах. Возможно, вы знаете кого-то, о ком мы еще не писали, или есть вид спорта, которому мы уделяем недостаточно внимания? Сообщите нам!
Слышали интересную новость от друга или одноклубника по любительской лиге, о которой еще не писали в новостях? Напишите нам, чтобы мы исследовали информацию!
В RusDelfi выходит спортивный подкаст. Напишите, кого бы вы хотели услышать в следующем выпуске!
Эстонский спорт очень разнообразен, и порой достижения наших спортсменов остаются незамеченными. Поэтому мы хотим узнать, о чем мы могли бы написать! Может быть, в Маарду есть тренер по боксу, который растил чемпионов? Или вы живете рядом с восходящей звездой лёгкой атлетики, которая может отобраться на следующие Олимпийские игры? Может быть, вы знаете кого-то, кто готов составить конкуренцию Ефимовой?