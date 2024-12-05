WSJ: Ермак встретился с командой Трампа, Киев „планирует сообщить о готовности к миру“

Собеседники Reuters не приводят подробностей встречи украинской делегации с командой Трампа, передает „Медуза“.

По данным WSJ, к обсуждениям также присоединился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. До этого, как пишет издание, Ермак также встретился во Флориде с Сьюзи Уайлс, которая при Трампе возглавит аппарат Белого дома.

По словам источников WSJ, Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Украина, как пишет WSJ, „планирует сообщить о своей готовности к миру“. „Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины“, — сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.

В переходной команде Трампа не ответили на запрос о комментарии, пишет Reuters.

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