WSJ: Ермак встретился с командой Трампа, Киев „планирует сообщить о готовности к миру“
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа — Майком Уолцем, предложенным на пост советника по нацбезопасности и Китом Келлогом, претендентом на пост спецпосланника по России и Украине. Об этом пишут Reuters и The Wall Street Journal со ссылками на источники.
Собеседники Reuters не приводят подробностей встречи украинской делегации с командой Трампа, передает „Медуза“.
По данным WSJ, к обсуждениям также присоединился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. До этого, как пишет издание, Ермак также встретился во Флориде с Сьюзи Уайлс, которая при Трампе возглавит аппарат Белого дома.
По словам источников WSJ, Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Украина, как пишет WSJ, „планирует сообщить о своей готовности к миру“. „Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины“, — сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.
В переходной команде Трампа не ответили на запрос о комментарии, пишет Reuters.