СМИ: Мальта аннулировала визу Захаровой из-за стран Балтии

Мальта аннулировала визу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой перед встречей Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) 5-6 декабря в Валлетте. МИД Мальты связал решение с запретом Захаровой на въезд в страну, передало в среду, 4 декабря, агентство dpa.

Изначально в отношении Захаровой было сделано исключение. Однако правовые нормы ЕС предусматривает, что страны-члены сообщества могут оспорить выдачу виз. По информации из дипломатических кругов, три страны - Эстония, Латвия и Литва - выступили с возражением против сделанного исключения. Они обосновали это тем, что в прошлом году Россия заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ.

В Москве назвали решение „беспрецедентным“

В Москве с раздражением отреагировали на решение Мальты. „Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“, - заявили в МИД РФ.

Там добавили, что в ходе встречи в Валлетте „особое внимание будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД“.

Сама Захарова назвала решение кознями „западной гидры“.

Представитель МИД РФ с февраля 2022 года находится в санкционном списке ЕС.

Лавров прибыл в Валлетту

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров уже прибыл в Валлетту, передали российские госагентства.

Как уточнило dpa, министр прилетел на Мальту на борту российского лайнера - несмотря на то, что самолетам РФ закрыт доступ в воздушное пространство ЕС.

Это - первый визит Лаврова в страну Евросоюза с начала полномасштабной войны России в Украине в феврале 2022 года.

В Валлетте планируются двусторонние встречи министра с главами внешнеполитических ведомств ряда стран, указали в МИД РФ.

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