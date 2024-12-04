Парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству Барнье

Для принятия этого решения требовалось минимум 289 голосов. За вотум проголосовал 331 депутат.

Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.

Мишель Барнье и его кабинет, скорее всего, останутся исполнять обязанности, пока президент Франции Эммануэль Макрон будет искать нового премьер-министра — после внеочередных выборов в июле на это потребовалось 50 дней.

Новые выборы, согласно французской Конституции, не могут быть назначены в течение года после предыдущих.

В последние дни звучали призывы к отставке президента Макрона, однако во вторник французский лидер в очередной раз заявил, что не намерен этого делать и будет служить стране „до последней секунды своего срока“, который истекает в 2027 году.

В понедельник, не добившись поддержки депутатов, Барнье решил провести через парламент законопроект о бюджете социального страхования, и применил статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать закон в обход парламента, но только если правительство выдержит вотум недоверия.

После этого лидер ультраправого „Национального объединения“ Марин Ле Пен и крайне левая партия „Франция непокоренная“ Жан-Люка Меланшона заявили, что поддержат вотум недоверия.

Во вторник вечером Мишель Барнье дал интервью французским СМИ, в котором заявил, что по-прежнему готов к переговорам по бюджету с оппозиционными партиями, и выразил надежду, что сможет сохранить свой пост.

В ходе дебатов в парламенте в среду Марин Ле Пен обрушилась с критикой на премьер-министра и заявила, что у „Национального объединения“ нет другого выхода, кроме как объединиться с крайне левыми.