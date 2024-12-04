Правда ли, что бойцы „Азова“ сжигают книги Трампа в знак протеста против его мирного плана?
В ноябре 2024 года в СМИ и Telegram-каналах появилось видео: в нем, как утверждается, украинские военные уничтожают книги избранного президента США, так как недовольны его планом по завершению войны. Мы проверили подлинность этого ролика.
26 ноября в Сети широко разошлось длящееся более минуты видео, на котором люди в военной форме сжигают книги Дональда Трампа „Искусство заключать сделки“ и кепку с его лозунгом „Make America great again“. Солдаты говорят на украинском языке, а один из них носит шеврон бригады „Азов“. При этом неизвестный человек, снимающий видео, называет Трампа фейковым президентом, трусом и предателем из-за его мирного плана по завершению войны в Украине. Ресурсы, распространившие ролик, указывают, что это лишь один из эпизодов запущенного в Украине флешмоба против избранного президента США.
Ролик опубликовали российские и белорусские СМИ, а также Telegram-каналы „Саня во Флориде“ (500 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас“ (198 000), „Дядя Слава“ (191 000), „Путин в Telegram“ (173 000), „Voblya • новости“ (150 000), „Украина.ру“ (148 000) и др.
Дональд Трамп, в начале ноября выигравший президентскую гонку в США, в ходе предвыборной кампании обещал в случае своей победы остановить войну в Украине за сутки. Подобные заявления сопровождались намёками на то, что роль США в поддержке Киева будет пересмотрена. Например, в сентябре Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского величайшим торговцем в истории, который каждый раз после посещения США якобы уезжает как минимум с $60 млрд (это не так). Инаугурация Трампа назначена на 20 января, до этого президентский пост продолжает занимать Джо Байден. Представители его администрации уже заявили, что в последние недели своей работы усилят поддержку Киева и давление на Москву.
Трамп уже объявил, что после инаугурации назначит специального представителя по Украине и России. Избранный президент остановился на кандидатуре 80-летнего генерала в отставке Кита Кэллога. Весной этого года тот опубликовал свой план по урегулированию конфликта на сайте близкого к Трампу аналитического центра America First. Согласно ему США продолжат поставлять Киеву оружие для сдерживания новых атак России, но только при условии, что Украина согласится на дипломатическое решение конфликта. Также предлагается отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Россия, в свою очередь, может рассчитывать на частичное снятие санкций, но продаваемые Москвой энергоресурсы будут облагаться пошлинами для финансирования восстановления Украины.
Хотя этот документ может стать отправной точкой для администрации Трампа, публично сам избранный президент так и не представил ни одной собственной (и сопоставимой по объёму) версии мирного плана. В СМИ со ссылкой на источники лишь появлялась информация, что приближённые политика предлагают ему разные варианты урегулирования, по которым он высказывает те или иные комментарии.
В преддверии президентских выборов в США Зеленский представил свой „план победы“ — как Трампу, так и его оппонентке Камале Харрис, а после победы республиканца одним из первых поздравил его. У некоторых украинцев, опасавшихся сокращения помощи от ключевого союзника, такой исход выборов вызвал тревогу. Однако „Проверено“ не нашло в украинской прессе информацию о массовых флешмобах против Трампа или мирных планов, предлагаемых его соратниками. Единственным доказательством служит распространившийся в русскоязычных Telegram-каналах ролик, на котором военные сжигают книги американского политика.
На второй секунде видео у одного из мужчин на правой руке виден шеврон „Азова“, тактического подразделения Национальной гвардии Украины. Оно было сформировано в мае 2014 года как батальон патрульной службы милиции особого назначения при МВД Украины. Уже в сентябре того же года „Азов“ был реорганизован в полк, а в ноябре переведён в состав Национальной гвардии Украины, став военным подразделением. Шеврон из ролика напоминает эмблему 2014 года, на переднем плане которой был изображён символ, напоминающий руну вольфсангель (представители „Азова“ отрицали эту связь), а на заднем — символ „чёрное солнце“. Этот шеврон стал поводом для обвинений в том, что „Азов“ придерживается неонацистской идеологии, которые активно тиражировала и российская пропаганда.
Когда в сентябре 2014 года батальон преобразовали в полк, шеврон был обновлён. Из современной эмблемы „Азова“ убрали символ чёрного солнца с фона и видоизменили основной элемент, который, как утверждается, символизирует идею нации (скрещённые буквы I и N).
Однако, говорил украинский националист Алексей Рейнс, шевроны старого образца по-прежнему разрешается использовать ветеранам „Азова“. Также их всё ещё можно купить на маркетплейсах. Получается, украинские солдаты теоретически могут носить нашивку с устаревшей символикой подразделения, однако официально она не используется уже более десяти лет. К тому же на вирусном ролике видно, что патч с эмблемой прикреплён к правому рукаву, хотя по правилам ношения военной формы эмблема подразделения должна располагаться на левом.
На седьмой секунде ролика виден ещё один элемент: на груди у солдата, держащего в руках автомат, прикреплён общевойсковой шеврон ВСУ. Во-первых, по тем же правилам он должен быть на правом рукаве. А во-вторых, трезубец на шевроне отличается от официально утверждённого: он больше, а зубцы более вытянутые и заострённые.
Эмблема ВСУ на груди одного солдата и старый шеврон „Азова“ на рукаве другого — единственные признаки, по которым в героях ролика предлагается идентифицировать украинских военных. Ни лиц, ни других знаков отличия на записи не видно. Фактчекеры из проекта „Вокс Україна“ обращают внимание, что мужчина, комментирующий свои действия в ролике, говорит по-украински с заметным русским акцентом. Среди допущенных им характерных ошибок: произношение звука [а] на месте буквы „о“ в безударном слоге (по правилам украинской фонетики там сохраняется звук [о]) и звука [и] на месте украинской буквы „и“ (читается как „ы“).
Наиболее ранняя публикация с вирусным видео, которую обнаружило „Проверено“, появилась в прокремлёвском Telegram-канале „Голос Мордора“ 26 ноября в 13:40 по московскому времени. Этот канал упоминался во многих наших разборах и неоднократно становился первоисточником недостоверной информации об Украине и украинцах. Так, „Голос Мордора“ рассказывал о сделках Зеленского по покупке кипрского казино или особняка Карла III, но все доказательства таких приобретений оказались подделаны.
Таким образом, сообщения о массовой акции, в рамках которой солдаты ВСУ якобы сжигают книги Трампа в знак протеста против его мирного плана, подтверждаются лишь одним роликом, впервые появившемся в сомнительном русскоязычном источнике. При этом многие детали этого видео свидетельствуют о том, что оно постановочное.
Итог: Фейк