Правда ли, что бойцы „Азова“ сжигают книги Трампа в знак протеста против его мирного плана?

Трамп уже объявил , что после инаугурации назначит специального представителя по Украине и России. Избранный президент остановился на кандидатуре 80-летнего генерала в отставке Кита Кэллога. Весной этого года тот опубликовал свой план по урегулированию конфликта на сайте близкого к Трампу аналитического центра America First. Согласно ему США продолжат поставлять Киеву оружие для сдерживания новых атак России, но только при условии, что Украина согласится на дипломатическое решение конфликта. Также предлагается отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Россия, в свою очередь, может рассчитывать на частичное снятие санкций, но продаваемые Москвой энергоресурсы будут облагаться пошлинами для финансирования восстановления Украины.

Дональд Трамп, в начале ноября выигравший президентскую гонку в США, в ходе предвыборной кампании обещал в случае своей победы остановить войну в Украине за сутки. Подобные заявления сопровождались намёками на то, что роль США в поддержке Киева будет пересмотрена. Например, в сентябре Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского величайшим торговцем в истории, который каждый раз после посещения США якобы уезжает как минимум с $60 млрд (это не так ). Инаугурация Трампа назначена на 20 января, до этого президентский пост продолжает занимать Джо Байден. Представители его администрации уже заявили , что в последние недели своей работы усилят поддержку Киева и давление на Москву.

26 ноября в Сети широко разошлось длящееся более минуты видео, на котором люди в военной форме сжигают книги Дональда Трампа „Искусство заключать сделки“ и кепку с его лозунгом „Make America great again“. Солдаты говорят на украинском языке, а один из них носит шеврон бригады „Азов“. При этом неизвестный человек, снимающий видео, называет Трампа фейковым президентом, трусом и предателем из-за его мирного плана по завершению войны в Украине. Ресурсы, распространившие ролик, указывают, что это лишь один из эпизодов запущенного в Украине флешмоба против избранного президента США.

Хотя этот документ может стать отправной точкой для администрации Трампа, публично сам избранный президент так и не представил ни одной собственной (и сопоставимой по объёму) версии мирного плана. В СМИ со ссылкой на источники лишь появлялась информация, что приближённые политика предлагают ему разные варианты урегулирования, по которым он высказывает те или иные комментарии.

В преддверии президентских выборов в США Зеленский представил свой „план победы“ — как Трампу, так и его оппонентке Камале Харрис, а после победы республиканца одним из первых поздравил его. У некоторых украинцев, опасавшихся сокращения помощи от ключевого союзника, такой исход выборов вызвал тревогу. Однако „Проверено“ не нашло в украинской прессе информацию о массовых флешмобах против Трампа или мирных планов, предлагаемых его соратниками. Единственным доказательством служит распространившийся в русскоязычных Telegram-каналах ролик, на котором военные сжигают книги американского политика.

На второй секунде видео у одного из мужчин на правой руке виден шеврон „Азова“, тактического подразделения Национальной гвардии Украины. Оно было сформировано в мае 2014 года как батальон патрульной службы милиции особого назначения при МВД Украины. Уже в сентябре того же года „Азов“ был реорганизован в полк, а в ноябре переведён в состав Национальной гвардии Украины, став военным подразделением. Шеврон из ролика напоминает эмблему 2014 года, на переднем плане которой был изображён символ, напоминающий руну вольфсангель (представители „Азова“ отрицали эту связь), а на заднем — символ „чёрное солнце“. Этот шеврон стал поводом для обвинений в том, что „Азов“ придерживается неонацистской идеологии, которые активно тиражировала и российская пропаганда.

Когда в сентябре 2014 года батальон преобразовали в полк, шеврон был обновлён. Из современной эмблемы „Азова“ убрали символ чёрного солнца с фона и видоизменили основной элемент, который, как утверждается, символизирует идею нации (скрещённые буквы I и N).