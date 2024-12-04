ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1015-й день) | Reuters: Трампу предложили три варианта окончания российско-украинской войны

Россия в ночь на среду атаковала Украину 50 ударными беспилотниками типа Shahed, сбито было 29 дронов. В результате удара беспилотниками по Херсону и поселку Киндийка ранения получили двое мужчин в возрасте 64 и 56 лет, сообщил глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко.

Утром Министерство обороны России косвенно подтвердило сообщения об атаке дронов на цель в Рязанской области, которые до этого поступали из неофициальных российских источников: министерство заявило, что над областью сбиты три беспилотника. Всего, как утверждает министерство, за ночь над шестью регионами России были перехвачены 24 украинских беспилотника: шесть — над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской области и один — над Астраханской областью. При этом глава Ростовской области только что объявил, что над его регионом, близ Таганрога, сбиты 12 беспилотников. Спустя недолгое время Министерство обороны России выпустило новое сообщение, в котором утверждает, что утром над пятью областями были сбиты еще 11 украинских беспилотников. Согласно сообщению министерства, с половины шестого до 7:40 по московскому времени шесть дронов были сбиты над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями. Сумма двух сообщений министерства дает 35 беспилотников над восемью российскими регионами. О последствиях на земле и не сбитых беспилотниках министерство, как обычно, ничего не сообщает.

Генсек НАТО считает, что Северная Корея получает от России помощь в развитии своей ядерной программы. Отвечая в Брюсселе на вопрос AFP, генсек НАТО Марк Рютте сказал: „Я не собираюсь сейчас раскрывать разведывательную информацию, но в более общем плане могу сказать, что мы не должны быть наивными. И сейчас я говорю об этом, потому что, по нашему мнению, есть все основания утверждать, что ядерные и ракетные технологии поступают в Северную Корею. Это создаёт риск того, что Северная Корея станет угрозой не только для нас здесь, но и для США и Канады, а также, конечно, для региона, включая Южную Корею и Японию“. Министры иностранных дел государств НАТО 3 и 4 декабря встречаются в Брюсселе. Помощь Украине — главная тема встречи.

Советники Дональда Трампа предложили избранному президенту несколько планов завершения войны в Украине, пишет Reuters. Все они включают территориальные уступки со стороны Украины, а также отказ от вступления в НАТО. Кит Келлог, претендующий на пост спецпосланника США по Украине и России, предложил план о прекращении огня на основе „имеющейся линии фронта“. Он считает, что США должны пригрозить Украине лишением военной помощи, а России, наоборот, увеличением американской поддержки Киева, если стороны не начнут переговоры о мире. Второй план — от вице-президента Джея Ди Вэнса — подразумевает создание демилитаризованной зоны на существующей линии фронта, которая должна быть „сильно укреплена“ для предотвращения дальнейших вторжений России. В свою очередь директор национальной разведки Ричард Гренелл предлагает создать на востоке Украины „автономные регионы“. Все три плана сходятся в одном — вопрос о членстве Украины в НАТО должен быть исключен из текущей повестки. Это напрямую противоречит „плану победы“ Владимира Зеленского, в котором приглашение Украины в НАТО заявлено первым пунктом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинский беспилотник в среду атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. По словам главы Чечни, после атаки БПЛА пострадали мирные люди, отмечает государственное агентство. Кадыров сейчас проводит ежегодную „прямую линию“ с населением республики, которую он начал, как сообщает ЧГТРК „Грозный“, с разговора с украинскими военнопленными.

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер в письменном заявлении объявил, что США прорабатывают вопрос об ограничении выдачи виз пяти российским официальным лицам и „органам власти, поддерживаемым или установленным Россией“ за причастность к нарушениям прав человека, включая принудительную депортацию, вывоз и изоляцию украинских детей.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью агентству Reuters, что Украина должна привлекать „к сражению“ молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Наличие людей на поле боя, помимо боеприпасов и оружия, является ключом к успеху, сказал он. „Это очень сложные решения“, — заявил Блинкен Reuters на полях встречи НАТО в Брюсселе. Ранее в среду Блинкен заявил журналистам, отвечая на вопрос Би-би-си, что Киеву нужно предстоит принимать „трудные решения о дальнейшей мобилизации“. „Например, привлечение молодых людей к сражению, как мы думаем, как думают многие из нас, необходимо. Прямо сейчас 18-25-летние не участвуют в сражении“, — добавил он.

Блинкен заверил на встрече в Брюсселе, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО: „Мы подходим к этому вопросу практично. Мы создали специальное командование НАТО, цель которого — ускорить движение Украины по этому пути. Одной из тем наших обсуждений было обеспечение этого командования всеми необходимыми ресурсами, включая персонал. Теперь страны взяли на себя обязательства, чтобы сделать командование полностью функциональным. Эти практические шаги, вместе с реформами, которые Украина продолжает проводить, продвигают её к членству в альянсе“. Глава МИД Украины Андрей Сибига, также находящийся в Брюсселе, сказал, что Украина не форсирует вступление в НАТО во время войны с Россией, но вступление в альянс — стратегическая цель Украины.

Сибига сказал в Брюсселе, что Украине нужно не менее 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAM или IRIS-T для защиты украинских стратегических энергетических объектов. Генсек НАТО Марк Рютте ранее также заверил, что вопрос предоставления Киеву дополнительных систем ПВО для защиты объектов инфраструктуры на встрече обсуждался: „была достигнута четкая договоренность, что помощь Украине, особенно в области инфраструктуры, должна быть приоритетом... Все те системы, которые могут быть предоставлены Украине — будут предоставлены“, — сказал Рютте.

Минобороны РФ случайно раскрыло данные о том, сколько российских военных разыскивают как пропавших без вести в Украине — 48 тысяч. Министерство обороны РФ получило 48 тысяч заявок на проведение экспертизы ДНК от родственников российских военных, пропавших без вести на войне в Украине. Об этом заявила на круглом столе в Госдуме замминистра обороны, глава государственного фонда „Защитники Отечества“ Анна Цивилева, приходящаяся двоюродной племянницей Владимиру Путину. После этих слов глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов попросил собравшихся нигде не называть эту цифру, поскольку это „закрытая информация“.