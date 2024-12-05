МНЕНИЕ | Больницы должны взять реформу здравоохранения в свои руки
Для поддержания своей жизнеспособности медицинская система нуждается в изменениях, которые могут начаться лишь при сотрудничестве между больницами, поскольку политика правительства, направленная на урезание бюджета, ставит пациентов в непростую ситуацию, считает председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов.
В ближайшие годы больницам не поступит дополнительных денег ни от правительства, ни от самоуправлений, и для восполнения ресурсов медицинским учреждениям следует приступить к масштабному сотрудничеству, чтобы делиться друг с другом имеющимися трудовыми ресурсами и оборудованием. Крупнейшими источниками расходов, наряду с заработными платами, являются стареющие здания, дорожающее медицинское оборудование и растущие безумными темпами расходы на ИТ.