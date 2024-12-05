Мнение
05.12.2024, 15:50

МНЕНИЕ | Больницы должны взять реформу здравоохранения в свои руки

 
Алексей Евграфов
Нарвская больница, иллюстративное фото
Нарвская больница, иллюстративное фото
ФОТО: Kairi Prints

Для поддержания своей жизнеспособности медицинская система нуждается в изменениях, которые могут начаться лишь при сотрудничестве между больницами, поскольку политика правительства, направленная на урезание бюджета, ставит пациентов в непростую ситуацию, считает председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов.

В ближайшие годы больницам не поступит дополнительных денег ни от правительства, ни от самоуправлений, и для восполнения ресурсов медицинским учреждениям следует приступить к масштабному сотрудничеству, чтобы делиться друг с другом имеющимися трудовыми ресурсами и оборудованием. Крупнейшими источниками расходов, наряду с заработными платами, являются стареющие здания, дорожающее медицинское оборудование и растущие безумными темпами расходы на ИТ.

Коллеги-политики и главврачи могут ради поддержания хорошего тона говорить что-то иное, однако сейчас больницы явно конкурируют между собой, даже если у них один и тот же владелец. Конкуренции следует положить конец. Из сложившейся ситуации нас выведет только сотрудничество.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии