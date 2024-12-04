Ханно Певкур, управляемая вами волейбольная „лодка“ села на мель: федерация в минусе, сборные не могут участвовать в важных турнирах, и к тому же вы отказываетесь от генерального секретаря. Кажется, дела у эстонского волейбола в последнее время идут не очень хорошо. Как считаете?

Вероятно, я сразу получу ярлык „путиниста“, но давайте все же начнем с этой странной ситуации. Эстонские мужская и женская волейбольные сборные не примут участие в европейских лигах этим летом. Причина простая: у нас просто нет денег. Лидер сборной сборной, Рене Теппан, назвал отказ от этих игр катастрофой, большим риском, который может стоить нам места в финальном турнире чемпионата Европы. Но ничего не поделаешь, если федерация в долгах.