04.12.2024, 21:39
Открытое письмо министру обороны. Почему украинцы могут играть в волейбол, а эстонцы — нет?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Журналист Мярт Роосна написал открытое письмо министру обороны и по совместительству главе Волейбольной федерации Эстонии Ханно Певкуру.
Ханно Певкур, управляемая вами волейбольная „лодка“ села на мель: федерация в минусе, сборные не могут участвовать в важных турнирах, и к тому же вы отказываетесь от генерального секретаря. Кажется, дела у эстонского волейбола в последнее время идут не очень хорошо. Как считаете?
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