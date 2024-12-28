28.12.2024, 11:54
УБИЙЦЫ СРЕДИ НАС | Следователи работали настолько плохо, что судье ничего не оставалось, кроме как оправдать обвиненную в убийстве женщину(19)
Судья Мерле Партс говорит, что столкнулась с худшим расследованием убийства за всю свою 30-летнюю карьеру.
Работавший в похоронном бюро Андрей Картези пришел на слушание с ловцом снов — это кольцо, оплетенное напоминающей паутину нитью, подобное которым индейцы вешали над кроватью, чтобы защитить спящих от зла.
По словам Картези, мертвецы разговаривали с ним, и в тот раз он сразу понял, что что-то не так. Когда он открыл мешок с телом, начала течь кровь. „Лицо было в крови, грудь была в крови, руки были в крови“.
„Только благодаря стараниям сотрудника морга тело убитого не было отправлено в крематорий“, — вспоминает Мерле Партс, которая подвизается судьей уже 30 лет.
В расследовании смерти Валерия Красикова одна ошибка сменяла другую.
Первая ошибка: Центр тревоги не отреагировал на сообщение об убийстве
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