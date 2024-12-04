Депутаты Нарвы будут искать почти четверть миллиона евро для спасения пляжного здания
Пляжному зданию в Нарве, с рождения страдающему строительными недугами, снова не выделили денег на ремонт. Их не было ни в последнем для уходящего года дополнительном бюджете, нет и в проекте бюджета на 2025 год. А нужно как минимум 230 тысяч евро, сообщает Gazeta.ee.
По архитектурному замыслу открытое в конце мая 2016 года пляжное здание на Липовке в Нарве является центральным элементом обновленной зоны отдыха на берегу приграничной реки. Оригинальное строение вписано в высокий плитняковый берег. Его проектное решение состоит из трех уровней, включающих два этажа и просторные открытые террасы с видами на реку, Нарвский замок и Ивангородскую крепость. Территория и здание проектировали в архитектурном бюро JVR (Таллинн).
По словам автора проекта, архитектора Калле Веллевоога, главной целью было сохранить ландшафт и „вписать“ это здание в так называемый „пятикроновый вид“.
Суровая реальность жизни
Однако при воплощении в жизнь красивых замыслов архитекторов вмешалась суровая экономическая реальность. В строительстве пляжного здания с 2013 по 2016 год участвовали три фирмы: E&G Invest, Pärnu REV и Nordicvent. Первая из них ушла в банкротство, стройка то замирала, то возобновлялась, что не могло не сказаться на ее качестве. По информации, имеющейся у „Нарвской газеты“, порой доходило даже до откровенного саботажа со стороны работников, не получивших вовремя зарплату. Например, в начале эксплуатации здания оказалось, что очень плохо работают водно-канализационные сливы и дождевая вода заливала первый этаж. Одна из причин была банальной — в сливную трубу кто-то глубоко затолкал старую рабочую телогрейку.
Проблемы „внутренних болезней“
Но и без этого проблем хватало. Заказанный в 2020 году департаментом горхозяйства Нарвской горуправы подробный аудит конструктивной части пляжного здания показал наличие ошибок, совершенных при проектировании и строительстве, требующих серьезных денежных вливаний.
Как сообщил старший специалист по строительству Департамента городского хозяйства горуправы Нарвы Евгений Смирнов, в апреле 2022 года также был проведен аудит технических систем пляжного здания, включая вентиляцию, системы охлаждения, отопления и их автоматику. „Результаты показали, что данные системы не функционируют должным образом, и это снижает эффективность работы всех этих систем, – отметил Смирнов. – В связи с этим была рекомендована разработка проекта для устранения выявленных проблем“.
По сведениям старшего специалиста по строительству, ориентировочная стоимость проектирования на тот момент составила 6 500 евро без налога, а предполагаемая стоимость строительных работ — 37 100 евро без налога.Также, сообщил Смирнов, в августе 2024 года был проведен дополнительный аудит кровли пляжного здания, поскольку в нескольких ее участках были выявлены протечки, а террасная доска и ее основание значительно сгнили, что сделало эти участки крыши непригодными для дальнейшего использования.
„В результате аудита было рекомендовано выполнить капитальный ремонт кровли, – пишет он. – Ориентировочная стоимость работ по ремонту кровли составит 230 000 евро с учетом налога“.Поэтому для финансирования этих работ в 2025 году в городском бюджете департаментом горхозяйства была запрошена сумма в размере 230 000 евро с налогом на полный ремонт кровли. „Кроме того, в планах — работа над другими частями здания, в зависимости от финансовых возможностей и приоритетов“, – уточняет Смирнов.
Денег нет — будем искать
Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков сказал, что было бы логично и реально включить в проект бюджета следующего года деньги для пляжного здания. „Для того, чтобы сразу приступить к работе, как только начнется весна“, – пояснил он. Однако в размещенном недавно на сайте города Нарва проекте городского бюджета Нарвы 2025 года их не оказалось.
С 2017 года пляжное здание, которое находится на балансе города, передано в управление муниципальному целевому учреждению Narva Linna Arendus. Член совета этого ЦУ, депутат Нарвы Виктор Шемарин подтвердил журналисту „Нарвской газеты“, что в проекте бюджета 2025 года, переданного горуправой Нарвы на обсуждение депутатам Нарвского горсобрания, отсутствуют средства на ремонт пляжного здания. “Мы будем обсуждать этот вопрос на заседаниях фракции и предложим внести поправку о включении средств для ремонта пляжного здания на комиссиях горсобрания“, – сказал он.