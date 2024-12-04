Депутаты Нарвы будут искать почти четверть миллиона евро для спасения пляжного здания

По архитектурному замыслу открытое в конце мая 2016 года пляжное здание на Липовке в Нарве является центральным элементом обновленной зоны отдыха на берегу приграничной реки. Оригинальное строение вписано в высокий плитняковый берег. Его проектное решение состоит из трех уровней, включающих два этажа и просторные открытые террасы с видами на реку, Нарвский замок и Ивангородскую крепость. Территория и здание проектировали в архитектурном бюро JVR (Таллинн).

По словам автора проекта, архитектора Калле Веллевоога, главной целью было сохранить ландшафт и „вписать“ это здание в так называемый „пятикроновый вид“.

Суровая реальность жизни

Однако при воплощении в жизнь красивых замыслов архитекторов вмешалась суровая экономическая реальность. В строительстве пляжного здания с 2013 по 2016 год участвовали три фирмы: E&G Invest, Pärnu REV и Nordicvent. Первая из них ушла в банкротство, стройка то замирала, то возобновлялась, что не могло не сказаться на ее качестве. По информации, имеющейся у „Нарвской газеты“, порой доходило даже до откровенного саботажа со стороны работников, не получивших вовремя зарплату. Например, в начале эксплуатации здания оказалось, что очень плохо работают водно-канализационные сливы и дождевая вода заливала первый этаж. Одна из причин была банальной — в сливную трубу кто-то глубоко затолкал старую рабочую телогрейку.

Проблемы „внутренних болезней“

Но и без этого проблем хватало. Заказанный в 2020 году департаментом горхозяйства Нарвской горуправы подробный аудит конструктивной части пляжного здания показал наличие ошибок, совершенных при проектировании и строительстве, требующих серьезных денежных вливаний.