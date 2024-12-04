„Хочется знать, сколько придется заплатить за отопление в январе“: нарвитяне до сих пор надеются, что цена будет меньше, чем заявлено

Как сообщили RusDelfi в пресс-службе Enefit Power, в прошедшие выходные завершились приготовления и тестовый пуск для вывода на рынок 11-го энергоблока Балтийской электростанции. В понедельник электростанцию предложили на энергетический рынок, она оказалась конкурентоспособной, поэтому 3 декабря 11-й блок Балтийской электростанции запустили в работу. Сегодня, 4 декабря, она также в строю.

Ее работа в зимнее время может продолжиться и дальше, если погода будет холодной, безветренной и электроэнергия, производимая в стабильном режиме, будет конкурентоспособна на энергорынке. Гарантировать этого никто не может, но для нарвитян работа 11-го блока будет означать, что платежки с января месяца не повергнут в шок.

„Официально Narva Soojusvõrk нам не выслал опровержение предыдущей цены, как мы получили извещение, что тариф будет почти 133 евро, никакой другой информации не было, очень ждем, потому что люди в подвешенном состоянии - ни „да“ ни „нет“ - мы не знаем, люди звонят, переспрашивают меня, но сообщать слухи из интернета я не могу, хотя очень хочется какой-то ясности уже“, - говорит Светлана Блещенко, председатель квартирного товарищества. Она знает, что 3 декабря 11-й блок запустили в работу, но как именно это скажется на цене - никто не объясняет.

„Пока у меня в доме висит объявление, что цена будет выше на отопление, я его не сниму, пока мне не придет официальное какое-то сообщение об обратном“, - продолжает Светлана.

В доме на Раху 14 жильцы утеплили торцевые стены, но здание находится на въезде в город и, по словам председателя квартирного товарищества, стоит на семи ветрах. „Поэтому у нас отопление всегда повыше, чем у других“, - пояснет она.