„Хочется знать, сколько придется заплатить за отопление в январе“: нарвитяне до сих пор надеются, что цена будет меньше, чем заявлено
Нарвитяне получили платежки за коммуналку. „Паники нет, ведь пока старые цены, но люди ждут решения, будет ли работать 11 блок, насколько регулярно, и насколько это снизит оплату“, - говорит руководитель квартирного товарищества дома на Раху 14. 3 и 4 декабря, по сообщению Enefit Power, 11-й блок Балтийской электростанции работает и производит электрическую и тепловую энергию.
Как сообщили RusDelfi в пресс-службе Enefit Power, в прошедшие выходные завершились приготовления и тестовый пуск для вывода на рынок 11-го энергоблока Балтийской электростанции. В понедельник электростанцию предложили на энергетический рынок, она оказалась конкурентоспособной, поэтому 3 декабря 11-й блок Балтийской электростанции запустили в работу. Сегодня, 4 декабря, она также в строю.
Ее работа в зимнее время может продолжиться и дальше, если погода будет холодной, безветренной и электроэнергия, производимая в стабильном режиме, будет конкурентоспособна на энергорынке. Гарантировать этого никто не может, но для нарвитян работа 11-го блока будет означать, что платежки с января месяца не повергнут в шок.
„Официально Narva Soojusvõrk нам не выслал опровержение предыдущей цены, как мы получили извещение, что тариф будет почти 133 евро, никакой другой информации не было, очень ждем, потому что люди в подвешенном состоянии - ни „да“ ни „нет“ - мы не знаем, люди звонят, переспрашивают меня, но сообщать слухи из интернета я не могу, хотя очень хочется какой-то ясности уже“, - говорит Светлана Блещенко, председатель квартирного товарищества. Она знает, что 3 декабря 11-й блок запустили в работу, но как именно это скажется на цене - никто не объясняет.
„Пока у меня в доме висит объявление, что цена будет выше на отопление, я его не сниму, пока мне не придет официальное какое-то сообщение об обратном“, - продолжает Светлана.
В доме на Раху 14 жильцы утеплили торцевые стены, но здание находится на въезде в город и, по словам председателя квартирного товарищества, стоит на семи ветрах. „Поэтому у нас отопление всегда повыше, чем у других“, - пояснет она.
Напомним, что в конце октября Департамент конкуренции принял решение о новой предельной цене на тепло, производимое из природного газа в Enefit Power. Эта согласованная предельная цена производителя примерно на 50 % выше ранее действовавшей. Департамент конкуренции отметил при этом, что в случае запуска 11-го блока совместного производства Балтийской электростанции цена тепловой энергии должна быть снова снижена до прежнего уровня. В период, когда 11-й блок не будет в работе, тепловая электроэнергия будет производиться для Нарвы на газовой резервной котельной и действовать будет более высокий тариф.