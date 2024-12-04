Рождаемость в Евросоюзе установила новый антирекорд. Как обстоят дела в Эстонии?

По данным Eurostat, в 27 странах сообщества в прошлом году родились в общей сложности 3 665 000 детей. Это самый низкий показатель с 1961 года, когда начали собирать соответствующую статистику.

По сравнению с 2022 годом, показатель сократился на 5,5%, что также стало крупнейшим годовым снижением в истории.

Больше всего рождаемость снижается в Италии, Испании, Греции, Польше, Финляндии и странах Балтии, в которых число рождений сократилось как минимум на четверть за последнее десятилетие.

Демографы связывают снижение рождаемости с отсутствием гарантий экономической занятости, растущей стоимостью жизни и жилья и целым рядов глобальных кризисов, такими как пандемия, геополитическая напряженность и изменение климата.

Эстония в 2023 году обновила антирекорд рождаемости

В 2023 году в Эстонии было зафиксировано менее 11 000 рождений, что продолжило снижение рождаемости, начавшееся в 2022 году, когда количество новорожденных впервые за столетие опустилось ниже 12 000. В прошлом году родилось 10 721 ребенок, что на 850 или почти на 8% меньше, чем в 2022 году. Об этом писал RusERR в январе.

Из всех новорожденных 5266 были девочками, а 5455 — мальчиками. Почти половина всех рождений пришлась на столичный регион: 3609 детей в Таллинне и 1602 в Харьюмаа. В Тартуском уезде родилось 1517 детей, а на остальные 13 уездов пришлось только 37% от общего числа новорожденных.

На Хийумаа было зарегистрировано 62 рождения, в Ида-Вирумаа — 685, в Йыгевамаа — 214, в Ярвамаа — 275, в Ляэнемаа — 161, в Ляэне-Вирумаа — 424, в Пылвамаа — 190, в Пярнумаа — 668, в Рапламаа — 248, на Сааремаа — 286, в Валгамаа — 176, в Вильяндимаа — 365 и в Вырумаа — 239.

В то же время в 2023 году в Эстонии умерло 15 832 человека, что привело к естественному убытку населения в размере 5111 человек. В 2022 году количество рождений снизилось на 12% по сравнению с предыдущим годом, составив 11 588.

Наибольший уровень рождаемости в Эстонии был в 1980-е годы, когда в среднем ежегодно рождалось около 24 000 детей, а в 1987 году был установлен рекорд — более 25 000 рождений.

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