ВИДЕО | Стрельбу норвежского биатлониста в „гейском стиле“ посмотрели более 37 миллионов человек

В сентябре в Instagram Международного союза биатлонистов (IBU) появилась видеозапись с летних соревнований по биатлону в Германии, где норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поразил все пять мишеней за 18,42 секунды. Сам спортсмен так же поделился этим видео в своих соцсетях. Ролик с его стрельбой быстро стало вирусным и, по данным Норвежского национального телевидения (NRK), на сегодняшний день его посмотрели более 37 миллионов человек.

Для тех кто постоянно смотрит биатлон, видео не вызывает никаких эмоций. Да, Стурла отстрелял за 18 секунд, но не это привлекло внимание. Вдруг откуда-то набежали американцы, и представители других национальностей, которые не слишком увлекаются биатлоном. И короткие шорты Стурлы, короткий стартовый биб, и стандартная стрелковая стойка, вызвали у них именно такие эмоции.

В итоге Стурла Легрейд стал целью гомофобных нападок, которые были вызваны как его обнаженным животом, так и необычным способом празднования.

„Это самый гейский способ, из всех, что я когда-либо видел, чтобы кто-то стрелял“, — написал один из пользователей соцсетей. „Мне нужна такая же гомо-пушка“

„Дисквалифицирован за то, что был слишком гейским“, — написал следующий.

NRK попросила Легрейда прокомментировать ситуацию. Норвежский биатлонист подчеркнул, что для него важно, чтобы каждый мог быть собой как в жизни, так и в спорте.

„Я биатлонист, и если в этом виде спорта есть гомофобия, значит, в мире что-то не так. Каждый человек должен иметь возможность жить своей жизнью так, как он хочет. Никто не должен бояться оскорбительных комментариев других людей“, — сказал норвежский спортсмен.

В своём видеоблоге, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях, Легрейд также высказал своё мнение по поводу инцидента. „Американцы думают, что я гей, потому что стреляю так. Есть несколько причин, почему я стою на стойке именно так, но американцы понятия не имеют, что такое биатлон“, — добавил он.

Когда NRK обратила внимание Международного союза биатлонистов (IBU) на комментарии под видео, раздел с комментариями был немедленно закрыт, и Легрейду были принесены извинения. „Мы осуждаем домогательства и оскорбления и пропагандируем терпимость, взаимное уважение и понимание“, — заявил руководитель по общественным связям IBU Кристиан Винклер.

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