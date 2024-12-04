Мнение
04.12.2024, 16:20

МНЕНИЕ | Все деньги - на войну. Чего ждать соседям России от повышения ее военных расходов?

 
Sergei Kovalchenko
журналист
Президент России Владимир Путин осматривает протезы ног во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве, 3 декабря 2024 года.
Президент России Владимир Путин осматривает протезы ног во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве, 3 декабря 2024 года.
ФОТО: Gavriil Grigorov | Scanpix

Если Кремль решится на обострение, то он должен понимать, что легко прогуляться по странам НАТО ему не удастся. Победителем будет тот, кто решительно даст понять противнику, что драку начинать не стоит, а то можно выйти из нее стоя на корточках и в кровавых соплях, считает журналист Сергей Ковальченко.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете страны на 2025 год. Документом предусматривается беспрецедентный рост военных расходов. Таких трат на продукцию оборонно-промышленного комплекса страна не знала с советских времен. По сравнению с текущим годом расходы по статье „национальная оборона“ в будущем году вырастут на треть. Помимо очевидного – войны в Украине третий год пожирающей бюджетные средства, Россия вынуждена тратить деньги на создание двух новых военных округов, расположенных вдоль границ со странами НАТО. Пока идет война новые округа сформировать не удастся, но после ее окончания соседи России рискуют увидеть вдоль своих границ новые воинские формирования и должны быть к этому готовы.

Совокупная доля военных расходов в бюджете-2025 составляет 32,7%. До полномасштабной войны в 2021 году военный бюджет России был в 4 раза меньше.

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