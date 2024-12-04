МНЕНИЕ | Все деньги - на войну. Чего ждать соседям России от повышения ее военных расходов?

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете страны на 2025 год. Документом предусматривается беспрецедентный рост военных расходов. Таких трат на продукцию оборонно-промышленного комплекса страна не знала с советских времен. По сравнению с текущим годом расходы по статье „национальная оборона“ в будущем году вырастут на треть. Помимо очевидного – войны в Украине третий год пожирающей бюджетные средства, Россия вынуждена тратить деньги на создание двух новых военных округов, расположенных вдоль границ со странами НАТО. Пока идет война новые округа сформировать не удастся, но после ее окончания соседи России рискуют увидеть вдоль своих границ новые воинские формирования и должны быть к этому готовы.